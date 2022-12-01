حماس ترحب بقرار الجمعية العامة بإحياء الذكرى الـ 75 للنكبة

رحبت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية، قراراً يُوَجِّه شُعبة الفلسطينيين بالأمانة العامة للأمم المتحدة إلى تكريس أنشطتها في عام 2023 لإحياء الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة، وإقامة حدث رفيع المستوى في قاعة الجمعية العامة في 15 أيار/ مايو 2023.

واعتبر الناطق باسم الحركة جهاد طه في تصريح صحفي اليوم الخميس، القرار اعترافاً أممياً بمأساة شعبنا الفلسطيني، والتي أدت إلى تهجيره عن أرضه ودياره، وتحويل معظمه إلى لاجئين في المنافي والشتات.

وشكر طه الدول التي صوّتت لصالح القرار، وانحازت لعدالة القضية الفلسطينية، داعيًا المجتمع الدولي إلى السعي الجاد لدعم نضال الشعب الفلسطيني.

كما دعا المجتمع الدولي إلى إنهاء الاحتلال الذي يشكّل وجوده نكبة مستمرة ومأساة لشعبنا منذ خمسة وسبعين عاماً، باستمرار القتل والاعتقال، وهدم المنازل، وسياسات التمييز والفصل العنصري، وسرقة الأرض وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية.