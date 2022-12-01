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عرين الأسود تعلن عن تنفيذ عمليات إطلاق نار استهدفت الاحتلال

عرين الاسود
عرين الاسود
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الضفة المحتلة - الرسالة نت

أعلنت مجموعات عرين الأسود، أن مقاتليها نفذوا صباح يوم الأربعاء، عملية إطلاق نار تجاه نقطة جرزيم الاحتلالية وأخرى استهدفت تجمع جنود الاحتلال قرب حاجز صرة الاحتلالي صباح الخميس، وانسحب جند العرين بسلام.

ونعت العرين في بيان مقتضب الشهيد نعيم الزبيدي والشهيد محمد السعدي، مؤكدةً أن الشهداء كانوا من أول من لبى نداء العرين في أكثر  من معركة.

وقالت: "التحق فجر هذا اليوم قائدين من قادة كتائب شهداء الأقصى و سرايا القدس كتيبة جنين المظفرة الشهيد القائد نعيم الزبيدي والشهيد القائد محمد السعدي".

وأضافت العرين:" أن الشهداء العظام صالوا وجالوا في مقارعة المحتل وألحقوا به أشد الألم".

 

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إطلاق نار الاحتلال مقاومة عرين الأسود

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