القيادي نعيم يرحب بقرار إحياء الذكرى الـ 75 للنكبة في الأمم المتحدة

رحب عضو قيادة حركة حماس في قطاع غزة باسم نعيم بقرار الأمم المتحدة بإقامة حدث رفيع المستوى لإحياء الذكرى الـ75 للنكبة، مؤكدا أن الرواية الفلسطينية، التي حاول العدو ووكلاؤه حول العالم طمسها بكل السبل، تنتصر مجددًا.

وقال نعيم في تصريح له اليوم الخميس: "تابعنا باهتمام تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار بإقامة حدث رفيع المستوى لإحياء الذكرى الـ75 للنكبة بموافقة 90 دولة، واعتراض 30 دولة منها (الاحتلال الصهيوني) والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وكندا وأستراليا ودول أخرى، وامتناع 47 دولة عن التصويت".

وأضاف "نرحب بالقرار رغم أنّه جاء متأخرًا جدًا، باعتبار أن الأمم المتحدة كانت شريكًا مباشرًا في نكبة الفلسطينيين عام 48، فهي المؤسسة التي أنشأت الكيان وشرعنت اغتصابه لأرضنا وتهجير شعبنا".

واستغرب نعيم تصويت بعض الدول ضد مثل هذه القرارات، مؤكدا أن الرواية الفلسطينية، التي حاول العدو ووكلاؤه حول العالم طمسها بكل السبل، تنتصر مجددًا، ويكتسب الحراك الفلسطيني كل يوم قوة إضافية ويسيطر على مساحات جديدة لم تكن متاحة سابقاً.

وأردف أن هذا يتطلب منا جميعا فلسطينيين وأنصارهم حول العالم تجهيز أنفسهم بكل الأدوات المناسبة لهذه الجولة، والتي يجب أن تكون نهايتها سحق الرواية الصهيونية وتفكيك المشروع الصهيوني الإحلالي العنصري.