إصابة شاب واعتقال آخر وسط اشتباكات مع قوات الاحتلال في نابلس

أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال، واعتقل آخر خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس صباح اليوم الجمعة.

واندلعت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت نابلس وحاصرت منزلاً في حي كرم عاشور بالمدينة.

كما استهدف قوات الاحتلال في منطقة فطاير بنابلس بعبــوة ناسفة خلال انسحابها من المدينة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه نقلت إلى مشفى رفيديا بنابلس إصابة خطرة لشاب فلسطيني بالرصاص الحي بالرأس والصدر.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الأسير المحرر أحمد بسام خراز بعد محاصرة منزل من نابلس.

وقد اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال ورشق الشبان الآليات العسكرية الإسرائيلية بالحجارة.

يشار إلى أن الشاب خراز أسير محرر أمضى نحو عامين في سجون الاحتلال.

وسبق أن اتهمه الاحتلال بالتحريض والنية بارتكاب أعمال مقاومة، وتشكيل خطر على قواته.

وسجلت المقاومة في الضفة الغربية 43 عملا مقاوما خلال 24 ساعة، كان أبرزهم 5 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة، و16 نقطة مواجهة، وإلقاء 5 زجاجات حارقة، و8 عمليات تصدي للمستوطنين وتحطيم مركباتهم.



ففي القدس اندلعت مواجهات في كل من الرام وحي الطور، كما سجلت رام الله مواجهات في منطقة أبو شخيدم وعابود وترمسعيا والنبي صالح، فيما شهدت بيرزيت وشارع 60 ألقاء حجارة وتصدي للمستوطنين وتحطيم مركباتهم

وأطلق مقاومون النار في منطقتي مستوطنة شاكيد وموفودوتان وحي الهدف ومخيم جنين، في مدينة جنين، إلى جانب اندلاع مواجهات في المخيم.

وفي نابلس، أطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال، فيما شهدت سلفيت، وعزون والفندق في قلقيلية، عمليات إلقاء حجارة صوب المستوطنين وتحطيم مركباتهم.

وشهدت طولكرم اندلاع مواجهات والقاء حجارة، بالقرب من الجدار العازل، فيما سجلت بيت لحم عمليات إلقاء حجارة وتصدي للمستوطنين وتحطيم مركباتهم



وأما في الخليل، فقد سجلت المقاومة إلقاء حجارة وتصدي للمستوطنين، وتحطيم مركباتهم في مفرق غوش عتصيون ومخيم العروب.

وفيما يتعلق بالعمليات النوعية، فقد شهدت الضفة اشتباكات متكررة وإلقاء عبوات ناسفة على قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة ومخيم جنين، وإطلاق النار على مستوطنة شاكيد ومستوطنة موفودوتان، وإطلاق نار استهدف قوات الاحتلال في نابلس.

كما استهدفت مستوطنة مجدال عوز ب 5 زجاجات حارقة، واستهداف مركبات مستوطنين بالحجارة وتحطيمها في بيت لحم، وإلقاء حجارة وتحطيم مركبات مستوطنين على طريق مستوطنة غوش عتصيون ومخيم العروب في الخليل.