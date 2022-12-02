اشتباكات مسلحة ومواجهات خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

اندلعت اشتباكات مسلحة ومواجهات بين مــقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها محيط البلدة القديمة بنابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بإصابة شاب برصاص الاحتلال في حي رأس العين بنابلس.

ووصف الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة الشاب بجروح خطيرة في الرأس والصدر، وجرى نقله إلى مستشفى رفيديا بنابلس؛ لتلقي العلاج.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال حاصرت منزلاً في حي كروم عاشور في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال انسحب من مدينة نابلس بعد اعتقالها شابًا من المنزل المحاصر.

فيما زعمت القناة 12 العبرية أن قوات الجيش نفذت "نشاطا عسكريا" في نابلس برفقة "وحدة المستعربين" وتمكنت من اعتقال أحد عناصر مجموعة عرين الأسود وسط تبادل لإطلاق النار مع مسلحين.