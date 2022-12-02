قاسم: الإعدام بدم بارد سلوك سادي وفاشي من جيش الاحتلال

قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: "إن إعدام جيش الاحتلال المواطن الفلسطيني في حوارة جنوب نابلس سلوك نازي إرهابي، يؤكد حجم السادية والفاشية التي تحكم سلوك جيش الاحتلال المجرم.

وأكد قاسم اليوم الجمعة أن هذه الجريمة الإرهابية تؤكد عجز المنظومة الدولية عن وقف جرائم الاحتلال، عدا عن عجزها الدائم عن محاسبته.

وطالب قاسم جميع الجهات والأطراف بالإسراع في تقديم قادة جيش الاحتلال للمحكمة الجنائية الدولية.

ونوه قاسم بأن الإعدام بدم بارد من جيش الاحتلال، يكشف حجم الجريمة التي ترتكبها الأطراف التي تسعى للتطبيع من الاحتلال، فهذه الأطراف تشجعه على ارتكاب مزيد من هكذا جرائم.