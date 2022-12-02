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مجاني بث مباشر الأن مشاهدة مباراة صربيا وسويسرا بي ان سبورت في كأس العالم مونديال قطر 2022

مجاني بث مباشر الأن مشاهدة مباراة صربيا وسويسرا بي ان سبورت في كأس العالم مونديال قطر 2022
مجاني بث مباشر الأن مشاهدة مباراة صربيا وسويسرا بي ان سبورت في كأس العالم مونديال قطر 2022
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فلسطين- الرسالة سبورت

مجاني بث مباشر الأن مشاهدة مباراة صربيا وسويسرا بي ان سبورت في كأس العالم مونديال قطر 2022، ينتظر متابعي فعاليات ومباريات كأس العالم بفارغ الصبر مشاهدة مباراة صربيا ضد سويسرا بعد أقل من ساعة، وسيواجه المنتخب الصربي نظيره السويسري اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم مونديال قطر 2022.

مجاني بث مباشر الأن مشاهدة مباراة صربيا وسويسرا بي ان سبورت في كأس العالم مونديال قطر 2022، وتحظى هذه المباراة بمتابعة عالية لأسباب سياسية، وذلك بعدما جرى في كأس العالم روسيا حينما احتفل كابتن سويسرا "جرانيت شاكا " بهدفه ضد صربيا، من خلال رسم نسر ذي رأسين بيديه، وهو ما يعتبره الشعب الألبانى رمزاً قومياً لهم.

ويحتاج الفريق السويسرى فقط إلى التعادل للتأهل، وتُرجَّح مشاركة شاكيري في المباراة، بعد غيابه عن لقاء البرازيل بسبب إصابة عضلية.

مجاني بث مباشر الأن مشاهدة مباراة صربيا ضد سويسرا بي ان سبورت

وتأتي مباراة صربيا وسويسرا في كأس العالم، في التاسعة مساء بتوقيت فلسطين ومصر، العاشرة مساء بتوقيت السعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة صربيا وسويسرا في كأس العالم 2022

بي إن سبورتس الناقل الحصري لمنافسات المونديال في المنطقة العربية .

ويُمكن مشاهدة مباراة صربيا وسويسرا، بث مباشر لحظة بلحظة عبر البث المباشر بجودة عالية ودون تقطيع في موقع الرسالة سبورت من هنــــــــــــــا

تشكيل سويسرا المتوقع أمام صربيا

حراسة المرمى: يان سومير.

الدفاع: ريكاردو رودريجيز، نيكو إيلفادي، مانويل أكانجي، سيلفان ويدمر.

الوسط: روبن فارجاس، جرانيت شاكا، ريمو فرولر، جابريل سو، ريدير.

الهجوم: برييل إيمبولو.

تشكيل صربيا المتوقع أمام سويسرا

حراسة المرمى: فانيا ميليتكوفيتش سافيتش.

الدفاع: ستراهينيا بافلوفيتش، ميلوس فيليكوفيتش، نيكولا ميلينكوفيتش.

الوسط: نيمانيا ماكسيموفيتش، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، ساشا لوكيتش، أندريا زيفكوفيتش.

الوسط الهجومي: دوشان تاديتش، فيليب كوستيتش.

تردد قناة بي أن سبورت المفتوحة

القمر: نايل سات

– تردد قناة بي أن سبورت المفتوحة: 11054- 12604

– معدل الاستقطاب: أفقي (H).

– معدل الترميز: 27500.

– معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

– 7 درجات غرب

القمر: عرب سات

– تردد قناة بي أن سبورت المفتوحة: 12379

– معدل الاستقطاب: أفقي (H).

– معدل الترميز: 27500.

– معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

– 30.5 درجة شرق

تردد قناة الكأس القطرية الجديد Alkass على نايل سات

التردد الجديد: 11919.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدّل التصحيح: ¾.

تردد قناة الكأس القطرية الجديد Alkass على عرب سات

التردد: 12245.

الاستقطاب: رأسي

معدل الترمير: 27500.

معدّل التصحيح: ¾.

تردد قناة الكأس القطرية الجديد Alkass على سهيل سات

التردد:10770.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معدّل التصحيح: ¾.

 

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