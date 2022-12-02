مجاني بث مباشر الأن مشاهدة مباراة صربيا وسويسرا بي ان سبورت في كأس العالم مونديال قطر 2022، ينتظر متابعي فعاليات ومباريات كأس العالم بفارغ الصبر مشاهدة مباراة صربيا ضد سويسرا بعد أقل من ساعة، وسيواجه المنتخب الصربي نظيره السويسري اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم مونديال قطر 2022.

مجاني بث مباشر الأن مشاهدة مباراة صربيا وسويسرا بي ان سبورت في كأس العالم مونديال قطر 2022، وتحظى هذه المباراة بمتابعة عالية لأسباب سياسية، وذلك بعدما جرى في كأس العالم روسيا حينما احتفل كابتن سويسرا "جرانيت شاكا " بهدفه ضد صربيا، من خلال رسم نسر ذي رأسين بيديه، وهو ما يعتبره الشعب الألبانى رمزاً قومياً لهم.

ويحتاج الفريق السويسرى فقط إلى التعادل للتأهل، وتُرجَّح مشاركة شاكيري في المباراة، بعد غيابه عن لقاء البرازيل بسبب إصابة عضلية.

مجاني بث مباشر الأن مشاهدة مباراة صربيا ضد سويسرا بي ان سبورت

وتأتي مباراة صربيا وسويسرا في كأس العالم، في التاسعة مساء بتوقيت فلسطين ومصر، العاشرة مساء بتوقيت السعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة صربيا وسويسرا في كأس العالم 2022

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تشكيل سويسرا المتوقع أمام صربيا

حراسة المرمى: يان سومير.

الدفاع: ريكاردو رودريجيز، نيكو إيلفادي، مانويل أكانجي، سيلفان ويدمر.

الوسط: روبن فارجاس، جرانيت شاكا، ريمو فرولر، جابريل سو، ريدير.

الهجوم: برييل إيمبولو.

تشكيل صربيا المتوقع أمام سويسرا

حراسة المرمى: فانيا ميليتكوفيتش سافيتش.

الدفاع: ستراهينيا بافلوفيتش، ميلوس فيليكوفيتش، نيكولا ميلينكوفيتش.

الوسط: نيمانيا ماكسيموفيتش، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، ساشا لوكيتش، أندريا زيفكوفيتش.

الوسط الهجومي: دوشان تاديتش، فيليب كوستيتش.

🟨 #يحدث_الآن | تغطية خاصة لليوم الـ13 من كأس العالم FIFA قطر 2022



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رونالدو يخطو خطوة جديدة نحو حلم #كأس_العالم_FIFA



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