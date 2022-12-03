أمسية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا في مدينة الطيرة

نظمت في مدينة الطيرة داخل أراضي الـ48، أمس الجمعة، أمسية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تحت عنوان "تحت نيران الاحتلال: شهادات حية من نشطاء في الميدان".

وأكد رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية داخل أراضي الـ48 محمد بركة، أهمية إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

بدورها، قدمت عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، فدوى خضر، مداخلة عن الاعتداء الذي تعرضت له من شرطة الاحتلال خلال تشييع جثمان الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة في القدس المحتلة، في شهر أيار الماضي.

واستعرض الإعلامي والناشط في مجال حقوق الإنسان هشام الشرباتي من الخليل، عن الاعتداءات التي يتعرض لها النشطاء الفلسطينيون في الميدان، مشيرا الى استهدافهم بشكل واضح من جيش الاحتلال (الإسرائيلي).

وأدانت الناشطة السياسية والحقوقية سهاد عبد اللطيف، الاعتداءات (الإسرائيلية) والقمع الذي يمارسه جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين في الميدان.

ودعا منسق لجنة التنسيق الفصائلي نصر أبو جيش، إلى ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية للتصدي لاعتداءات الاحتلال وجرائمه بحق شعبنا.

وتخللت الأمسية، فقرة فنية ملتزمة تشدد على ضرورة التضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوقه.

وتأتي هذه الأمسية، ضمن سلسلة من الفعاليات التي نظمت داخل أراضي الـ48، إحياء لليوم العالمي للتضامن مع شعبنا.