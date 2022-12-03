5 عمليات إطلاق نار في نابلس وجنين وعرين الأسود تدعو للاشتباك مع الاحتلال

تصاعدت حدة الغضب في الضفة الغربية، بعد اعدام جنود الاحتلال الشاب عمار مفلح بطريقة وحشية في بلدة حوارة جنوب نابلس.

ومنذ منتصف الليلة نفذ المقاومون خمس عمليات إطلاق نار استهدفت مواقع وحواجز عسكرية للاحتلال في نابلس وجنين.

وأطلق مقاومون النار مرتين صوب نقطة عسكرية لجيش الاحتلال مقامة على جبل جرزيم بنابلس".

ووسط التكبيرات التي عمت نابلس، أطلق مقــاومـون النار تجاه قوات الاحتلال على حاجز حوارة جنوب المدينة والتي شهدت جريمة إعدام الشاب مفلح يوم أمس.

وتمكن المقاومون في مجموعات جبع، من استهداف قوات وآليات الاحتلال بين جبع وعجة ومحيط البلدة وحاجز عسكري طيار جنوب جنين بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص ثأراً لدماء الشهيد البطل عمار مفلح.

وتعرض حاجز الجلمة قرب جنين لإطلاق نار أيضاً من مقاومين تمكنوا من الانسحاب بسلام.

كما اندلعت في ساعة متأخرة من الليل، مــواجـــهات بين الشبان وقوات الاحتلال على مفرق بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأشعل الشبان إطارات مطاطية على مفرق بلدة بيتا، كما رشقوا جنود الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة.

وكانت مجموعة عرين الأسود قد زفت الشهيد عمار مفلح، الذي أُعدم بطريقة بشعة في بلدة حوارة عل أيدي جنود الاحتلال.

وأكدت أن دمائه لن تكون الا وقودا لثورة ومقاومة مجيدة، داعية الأحرار في نابلس جبل النار ومخيماتها وقراها، وفي رام الله وجنين والخليل وبيت لحم وسلفيت البركان، وجنين الثورة للخروج الى الشوارع والاحتشاد وإغلاق الطرق التي يسير عليها المستوطنين وقوات الاحتلال.

ووجهت العرين كل الشباب الثائر للاشتباك مع العدو بما أتيح لكم من وسائل، مؤكدة أنها لن تتواني عن أي فرصة لتوجيه ضربات للاحتلال.

حرية نيوز