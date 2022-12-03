الحية: الجزائر ستدعونا لاستكمال اللقاءات نهاية الشهر

كشف خليل الحية نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة، عن لقاء ستدعو إليه الجزائر نهاية الشهر الجاري؛ لاستئناف مساعي المصالحة الفلسطينية.

جاء ذلك في مؤتمر "رؤى استراتيجية: فلسطين 2022"، الذي عقده يوم السبت "المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية (مسارات)"، بعنوان "التحولات المحلية والإقليمية وانعكاساتها على القضية الفلسطينية"، في قطاع غزة.

وأكد الحيّة وجود 3 عناوين، كفيلة بترتيب البيت الفلسطيني، وإنهاء الانقسام، وهي "بناء برنامج وطني، وقيادة وطنية موحدة، وإعادة تعريف ماهية السلطة الفلسطينية".

وشدد على أن ّهناك خلافا طويلا على الرؤية والبرنامج والسياسي، قائلا: "نريد استعادة وحدتنا بناء على برنامج ورؤية مقاومة تنطلق من كوننا حركة تحرر تريد إنهاء الانقسام".

وأضاف: "لسنا مختلفين على كعكة حكومة أو سلطة، بل على رؤية وطنية، وعلى مؤسسات مغيّبة".

وأوضح الحية أن وثيقة الوفاق الوطني التي أبرمت عام 2006 كانت من أهم ما بنيّت عليها بقية الوثائق.

وقال: "نحتاج لقيادة وطنية جامعة تجمع شتاتنا، ونعتقد أنها تتمثل في المنظمة عند تطويرها وإعادة بنائها".

وتابع: "نقطة البداية كيف نعيد بناء بيتنا الفلسطيني المعنوي"، مكملا: "نعتقد أنها بالانتخابات حيثما أمكن، وما لم يمكن نتوافق عليه".

وأشار الحية إلى ضرورة التوافق على مرحلة انتقالية يجري فيها تشكيل لجنة تنفيذية وبرنامج وطني فلسطيني وبرنامج توافقي، لسحب الذرائع، وإعادة بناء المرجعية الوطنية.

ونادى بضرورة بناء القيادة الفلسطينية ترافقا مع بناء البرنامج الوطني، "عندما نتحدث أن المقاومة مشروعة فمن ينسق ضدها يجب أن يعدم".

وفي السياق، أكد أن الضفة أعادت البوصلة من جديد، ووجهت للعالم رسالة بأن شعبنا لا يموت ولا ينسى قضيته، مبينا أن الأوضاع التي تعيشها المنطقة، تفرض سؤالا مهما حول ضرورة تعريف ماهية الشخصية الفلسطينية، "هل نحن دولة أم شعب مهجرّ أم ماذا؟"

وذكر أن الحركة ترى أن الشعب الفلسطيني لا يزال يأنّ تحت الاحتلال، قائلا: "وعلى ذلك، نصنف الأعداء والحلفاء وفق مواقفهم من شعبنا وقضيته ومظلوميته".

وتساءل الحية: من سيمثل الشتات في الخارج، والشعب الفلسطيني في الداخل، وكيف ينبغي أن نعمل على حمايتهم؟