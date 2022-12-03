العالول: التطبيع استجابة لرغبة أمريكية في تأمين (إسرائيل)

أكد محمود العالول نائب رئيس حركة فتح، أن الولايات المتحدة أصبحت شريكة فعلية للاحتلال في جرائمها، مستدلا على الموقف الأمريكي في عهد ترامب بالاعتراف بالقدس موحدة للاحتلال وكذلك الجولان.

جاء ذلك في مؤتمر "رؤى استراتيجية: فلسطين 2022"، الذي عقده "المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية (مسارات)"، في قطاع غزة، السبت، بعنوان "التحولات المحلية والإقليمية وانعكاساتها على القضية الفلسطينية".

وذكر العالول أنّ الإدارة الجديدة غيرّت أولوياتها بانسحابها من الشرق الأوسط لصالح مواجهة النفوذ الصيني والروسي، بعدما أمنّت الاحتلال عبر إجراءات كبيرة هدفت لخلق مناخ أسهل لتعايش الاحتلال في المنطقة.

وأوضح أن الحملة التطبيعية غير المبررة، جاءت في سياق الرؤية الامريكية لخلق هذا المناخ.

ولفت إلى أن الموقف الأوروبي يناقش قضايا غير أساسية متعلقة بالاحتلال، متسائلا "ماذا بشأن إنهاء الاحتلال والاستيطان وحل الدولتين؟ مشيرا إلى أن هناك تهربا من الإجابات بشأن هذه القضايا.

وبيّن العالول أن الأوروبيين يأتون ليناقشونا، "لماذا ألغيتم الانتخابات؟ ولماذا تحرضون في المنهاج؟ هروبا من الإجابة عن القضايا الأساسية بشأن إنهاء الاحتلال".

وفي معرض رده على العلاقات الفلسطينية الداخلية، رأى العالول أن الانقسام السياسي خلق للاحتلال ذريعة لارتكاب مزيد من الجرائم، قائلا: "أجرينا حوارات خلال الفترة الماضية في الجزائر التي بذلت جهودا كبيرة للتوصل لهذه التفاهمات".

وأضاف: "المشكلة ليست فيمن يتدخل لإنهاء الانقسام، والورقة التي قدمّت مشتقة من كل الأوراق السابقة، موضحا أن الأزمة تتمثل في آليات التنفيذ التي لا بد أن نوليها أهمية.

وتابع: "قلنا لهم أن القادر على إدارة التنفيذ هي مصر، ولذلك طلبنا لجنة عربية يكون فيها للقاهرة دور أساسي حول هذا الموضوع.

واعتبر العالول أن المصالحة غير مرتبطة بلقاءات أو أوراق، قائلا: "قلت لحماس دعونا نأخذ خطوات أخرى نحو الطريق إذا لم نستطع الوصول الى نهاية السلم".

ونوه العالول بضرورة مواجهة التحدي الأبرز المتمثل في الاحتلال، كخطوة تساعد لإنهاء الانقسام.