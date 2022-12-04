المقاومة تصدت بالصواريخ والمضادات.. غارات (إسرائيلية) جنوب قطاع غزة

تصدت المقاومة الفلسطينية فجر اليوم الأحد، بالمضادات الأرضية لطائرات (إسرائيلية) أثناء شنها غارات على مواقع في محافظتي خانيونس ورفح جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر للرسالة نت أن المضادات الأرضية التابعة للمقاومة أطلقت نيرانها وصواريخها باتجاه طائرات الاحتلال والمستوطنات القريبة من قطاع غزة.

#شاهد| لحظة إطلاق صاروخ أرض جو صوب طائرات الاحتلال (الاسرائيلي)، في إطار تصدي العدوان على القطاع. pic.twitter.com/153tUWa1Z5 — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) December 4, 2022

وذكرت أن الطائرات شنت عدة غارات على موقع للمقاومة غربي محافظة خانيونس وأرض زراعية شرقي رفح، وسمعت انفجارات قوية في المكانين، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

من جانبه، ذكر الإعلام العبري أن صافرات الإنذار دوت في محيط غلاف غزة، وشوهدت القبة الحديدية تتصدى لجسم ما شرق خانيونس.

وقال موقع (حدشوت بتخون سدي) العبري إن المقاومة أطلقت 5 صواريخ صوب مستوطنات غلاف قطاع غزة، سقط 2 منها في مناطق مجلس مستوطنات (أشكول).

#فيديو آخر لغارات الاحتلال على أحد مواقع المقاومة غرب خانيونس. pic.twitter.com/EpHtss56qb — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) December 3, 2022