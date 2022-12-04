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المقاومة تصدت بالمضادات الأرضية.. غارات (إسرائيلية) جنوب قطاع غزة

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الرسالة نت

تصدت المقاومة الفلسطينية فجر اليوم الأحد، بالمضادات الأرضية لطائرات (إسرائيلية) أثناء شنها غارات على مواقع في محافظتي خانيونس ورفح جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر للرسالة نت أن المضادات الأرضية التابعة للمقاومة أطلقت نيرانها وصواريخها باتجاه طائرات الاحتلال.

وذكرت أن الطائرات شنت عدة غارات على موقع للمقاومة غربي محافظة خانيونس وأرض زراعية شرقي رفح، وسمعت انفجارات قوية في المكانين، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

من جانبه، ذكر الإعلام العبري أن صافرات الإنذار دوت في محيط غلاف غزة، وشوهدت القبة الحديدية تتصدى لجسم ما شرق خانيونس.

يتبع..

 

 

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