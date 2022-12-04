"العمل" تعلن عن آلية جديدة لاستلام تصاريح عمل الداخل المحتل

أعلنت وزارة العمل، مساء يوم السبت، عن الآلية الجديدة لاستلام تصاريح العمل في الداخل الفلسطيني المحتل.

وأوضحت الوزارة في تصريحٍ صدر عنها، أنّ سلطات الاحتلال ألغى العمل بالتصاريح الورقية، واكتفى بإصدار التصاريح إلكترونيًا.

وأشارت إلى أنّها استلمت التصاريح التي صدرت نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي من الشؤون المدنية الأسبوع المنصرم، ما سبب تأخر مغادرة العمال رغم صدور تصاريحهم، وذلك لوجود العديد من الإجراءات التي تتطلب التنسيق مع هيئة المعابر والشؤون المدنية.

إقرأ أيضاً

وبيّنت أنّ الإجراءات الجديدة تتمثل باستلام الشؤون المدنية أسماء أصحاب التصاريح من الاحتلال الكترونيًا، ثم تسلمها لوزارة العمل خلال أيام.

إضافة إلى أنّ الوزارة ستقوم باستلام التصاريح وإدخالها على النظام الإلكتروني المتصل مع هيئة المعابر، وإبلاغ أصحابها بإمكانية المغادرة على الفور.

وشددّت الوزارة على أنّ التصاريح التي تصلها وتُبلغ بها، يتم إعلام أصحابها، والانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بها خلال مدة لا تتجاوز الـ48 ساعة، داعيةً جميع الموطنين الذين تواجههم أيّ مشكلة بالخصوص، التوجه لمديرية العمل في محافظته لمعالجتها.

وفي أعقاب عدوان مايو/ أيار 2021، على قطاع غزة، منحت إسرائيل 12 ألف فلسطيني من غزة، تصاريح عمل، عقب تفاهمات تمت مع حركة "حماس"، بوساطة مصرية.

ويعيش في غزة أكثر من مليوني فلسطيني يعانون أوضاعا معيشية صعبة، جراء حصار إسرائيلي متواصل للقطاع، منذ عام 2007.