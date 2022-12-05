"كتائب القسام" تستهدف قوات الاحتلال المتسللة إلى جنين

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، صباح اليوم الاثنين، عن استهداف قوات الاحتلال المتسللة إلى محيط مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الكتائب في بيان عسكري صادر عنها: "بعون الله وقوته وتوفيقه تمكن مجاهدونا فجر اليوم من استهداف قوات الاحتلال المتواجدة في منطقة الهدف محيط مخيم جنين بصليات كثيفة من الرصاص وعبوات متفجرة".

اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة، فجر اليوم الاثنين، بين مقاومين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

وأقامت قوات الاحتلال حواجز طيارة في عدة مناطق، وسط إطلاق نار كثيف، واندلاع اشتباكات مسلحة مع المقاومين الذين تصدوا للاقتحام.

وسمع في المخيم دوي كثيف من الطلقات النارية ناجم عن تصدي مقاومين لقوات الاحتلال في أكثر من مكان بالمخيم، كما دوّت صافرات الإنذار في المخيم، تزامنا مع عملية الاقتحام.

واعتقلت قوات الاحتلال خلال اقتحامها المخيم، المواطن يحيى السعدي، نجل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأسير بسام السعدي.