حماس ترسل مذكرة لـ50 سفارة ومؤسسة بالأراضي الفلسطينية المحتلة

أرسلت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مذكرة إلى حوالي 50 سفارة ومؤسسة دولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حول المخططات الصهيونية المتعلقة في المسجد الأقصى.

وكتب حماس في المذكرة، "طالعنا وسائل الإعلام( الإسرائيلية)، بأخبار حول اجتماع هو الأول من نوعه يوم الأربعاء الموافق 30 نوفمبر، بين كبار ضباط شرطة الاحتلال، وقادة من المستوطنين المشرفين على اقتحام المسجد الأقصى المبارك، بالتنسيق مع أيالا بن غيفر، زوجة الإرهابي الصهيوني بن غيفر والذي سيكلف بوزارة الأمن القومي في حكومة الاحتلال الجديدة.

وأضافت حماس": "طلب قادة المستوطنين المسؤولين عن اقتحام المسجد الأقصى المبارك بتسريع عمليات اقتحامه، لتكون هناك ساعات أكثر يسمح لهم فيها بتدنسيه، وتقليص الإشراف الدقيق من قبل عناصر شرطة الاحتلال على عمليات الاقتحام، بالإضافة إلى فتح مزيد من أبواب الأقص أمام المقتحمين. وزيادة ساعات الاقتحام لأداء صلواتهم الاستفزازية بدون أي قيود، وقد أكدت شرطة الاحتلال على تلبيتها لمطالب قادمة المستوطنين من أجل تحركاتهم وبما يضمن استمرار الأمن والهدوء".

وأكد حماس في مذكرتها، أن هذه المخططات والسياسيات الخطيرة تمهد مجددا لتفجير الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وبخارجها.

ومضت حماس بالقول: "إن المسجد الاقصى ليس مسجدًا تقليديا عن المسلمين وهو ثالث أقدس مكان لدى ما يزيد 1.6، مليار مسم حول العالم، وحمايته والحفاظ عليه جزءا من عقيدتهم.

وشددت حماس على أن جميع الأبحاث التاريخية الموثقة، فيما فيها الصادرة عن لجان التحقيق الأممية ومؤسسات الأمم المتحدة، لم يثتب لليهود أي حق في المكان.

وأضافت حماس، بأن الأوضاع في المسجد الأقصى يحكمها اتفاقيات دولية، تطلب القوة القائمة بالاحتلال بالحفاظ على الوضع القائم وعدم تغيره.

واستطردت حماس، بأن كل ما يقوم به متطرفو المستوطنين حتى الآن هو سلوك مستمر ومتدرج لتغيير الوضع القائم لصالح اليهود، ولكن المخططات تنوي الحكومة (الإسرائيلية) الجديدة بقيادة المتطرفين لحسم الأمور لصالح اليهود، وبناء الهكيل والتخلص من الوجود الإسلامي".

وقالت حماس إنه "يجدر التذكير أن كافة القوانين والمواثيق الدولية قد أدانت الإجراءات والممارسات (الإسرائيلية) تجاه مدينة القدس، ودعت لإلغاء جميع الإجراءات الإدراية والقانونية التي تمت وأثرت على الوضع التاريخي للمدينة بما في ذلك مصادرة الأراضي والعقارات وخدم البيوت والمحلات التجارية وإبعاد وترحيل الرموز والمواطنين المقدسيين".

كما أشارت حماس في مذكرتها، أن القوانين والمواثيق الدولية، شددت على ضرورة عودة كل المهجرين الذين أجبروا على النزوح والرحيل عن أراضيهم.

وأضافت حماس: "نؤكد مرة أخرى أننا ومعنا كل أبناء شعبنا لن نسمح بتمرير هذه المخططات بأي ثمن، وجاهزن للدفاع عن مقدساتنا وشعبنا مهما بلغت التضحيات، كما أكدت أنه لن ينعم أحد بالأمن والإستقرار طالما استمر العدوان على شعبنا ومقدساته في المسجد الأقصى المبارك.

وطالبت حماس الجميع على المتسوى الدولي، دولاً ومنظمات، بالتدخل العاجل لوقف هذه المخططات الشريرة، ووقف العدوان المستمر على شعبنا ومقدساته.

كما طالبت حماس بتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الأصلية بالحرية والإستقلال وتقرير مصيره.