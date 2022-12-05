26 عملا مقاوما في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وتم تنفيذ 26 عملا مقاوما شملت عمليات إطلاق النار وتفجير العبوات الناسفة وإلقاء الزجاجات الحارقة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني “معطي" تنفيذ 5 عمليات إطلاق نار، وتفجير 3 عبوات ناسفة، استهدفت جنود الاحتلال والمستوطنين.

وتم إلقاء زجاجة حارقة ومفرقعات نارية خلال مواجهات مع الاحتلال، وتركزت المواجهات في 13 نقطة تخللها رشق بالحجارة.

وتصدى الفلسطينيون لثلاث اعتداءات للمستوطنين في مناطق متفرقة بالضفة، وجرى تحطيم إحدى مركبات المستوطنين.

وفي العمليات النوعية، أطلق مقاومون النار على قوات الاحتلال خلال اقتحام جنين ومخيمها، إضافة لإلقاء عبوات متفجرة.

كما جرى استهداف قوات الاحتلال بعملية إطلاق نار، صوب النقطة العسكرية في الطور وجبل جرزيم وبلدة صرة في نابلس.

وأطلق مقاومون النار صوب مستوطنة حرميش في طولكرم، فيما أصيب جندي بعد استهدافه بعبوة ناسفة خلال مواجهات في بيت لحم.

وألقى الشباب الثائر عبوة ناسفة على قوات الاحتلال، قرب مستوطنة بسجوت في رام الله.

واندلعت مواجهات في مناطق عدة بالقدس، وهي سلوان، ومفترق عناتا، إلى جانب مواجهات أخرى في رام الله.

وامتدت المواجهات مع قوات الاحتلال إلى محافظات متعددة بالضفة الغربية، منها طولكرم وجنين ونابلس وبيت لحم والخليل.