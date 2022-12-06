مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال في الخليل واندلاع مواجهات في سلواد

أطلق مقاومون، ليلة الثلاثاء، النار صوب قوات الاحتلال قرب مستوطنة في الخليل، واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة سلواد برام الله.

واستهدف مقاومان فلسطينيان بالرصاص قوة من جيش الاحتلال في محيط مستوطنة "كرمي تسور" شمال الخليل.

وعثرت قوات الاحتلال على 6 من فوارغ الرصاص في مكان عملية إطلاق النار.

وفي رام الله، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة سلواد شمال شرقي المدينة، عقب اقتحام البلدة بعد عملية إطلاق نار صوب مستوطنة "عوفرا".

وأطلق مقاومون النار من سيارة مسرعة تجاه مستوطنة "عوفرا" شمال شرقي رام الله، واستهدفوا البوابة الخلفية للمستوطنة، أغلقت قوات الاحتلال بعدها عددًا من مداخل قرى وبلدات شرق رام الله.

وفي وقت سابق، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدتي حوسان والخضر في بيت لحم، وقرب بلدة أوصرين جنوب شرق نابلس.

وأعلنت مجموعات "عرين الأسود"، عن سلسلة عمليات إطلاق نار نفذتها ضد أهداف للاحتلال، خلال الأيام الماضية، ردًا على إعدام الشهيد عمار مفلح، في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وقالت "عرين الأسود"، إن مقاتليها نفذوا 5 عمليات إطلاق نار نحو قوات الاحتلال على حاجزي حوارة وبيت فوريك، وفي نقطة جبل جرزيم.

وأضافت أن مقاتليها تصدوا لاقتحام قوات الاحتلال الخاصة لمحيط البلدة القديمة، في نابلس، فجر يوم الأحد.

ووجهت التحية إلى مقاومة غزة، وقالت: "نخص ذلك الأسد حافي القدمين مطلق صواريخ "الستريلا"، ونقول لك نقبل أقدامك المليئة بالعزة والكرامة ونقبل الغبار الذي لامس هذه الأقدام الطاهرة".