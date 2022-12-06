اللجنة الاقتصادية بالتشريعي تناقش نتائج السؤال البرلماني لوكيل السياحة بغزة

عقدت لجنتا الاقتصادية والموازنة في المجلس التشريعي، اجتماعاً دوريا لمناقشة عدة مواضيع هامة، بحضور النائب يونس أبو دقة مقرر اللجنة الاقتصادية، والنواب الأعضاء د. سالم سلامة، ود. يوسف الشرافي وهدى نعيم.

وناقشت اللجنة الاقتصادية نتائج ومخرجات السؤال البرلماني لوكيل وزارة السياحة والآثار د. محمد خلة، وسبل تعزيز الدور الرقابي على أعمال الوزارة خصوصاً فيما يتعلق بملف الشاليهات غير المرخصة.

وبحثت اللجنة آليات إعداد تقرير حول واقع المياه في قطاع غزة، وذلك من واقع الزيارات والمتابعة الميدانية لكافة التحديات التي تواجه المخزون الجوفي كأحد مقومات الصمود.

وفي السياق، ناقشت لجنة الموازنة مخرجات لقاء المقرر الإداري للجنة مع مدير عام الحسابات حول الانتهاء من النسخة النهائية للحساب الختامي 2021م، وفق ما نص عليه القانون رقم (7) لسنة 1998 بشأن تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية.

وأكدت اللجنة على ضرورة المتابعة مع لجنة متابعة العمل الحكومي لتقديم مشروع قانون الموازنة 2023م خلال الفترة الزمنية المنصوص عليها قانوناً.