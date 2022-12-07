المقاومة تتصدى لاقتحام (إسرائيلي) كبير في نابلس

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، صباح اليوم، منطقة رأس العين والمناطق المحيطة، وحاصرت حارة الياسمينة بالبلدة القديمة، في نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين مجموعات من المقاومين وقوات الاحتلال في منطقة البلدة القديمة وحي الياسمينة، وسمعت أصوات الاشتباكات المسلحة مع قوات الاحتلال التي دفعت بتعزيزات عسكرية من عدة محاور.

وأفاد شهود عيان بتسجيل العديد من الإصابات في الاشتباكات في البلدة القديمة، التي تم محاصرتها من كافة المحاور من قبل قوات الاحتلال التي قامت بنشر قناصة على أسطح المنازل.

ومنعت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف والطواقم الطبية الفلسطينية من الدخول إلى البلدة القديمة، لتقديم العلاجات للجرحى.

ووفقا للهلال الأحمر بلغ عن 4 إصابات بينها إصابة برصاص حي بشكل سطحي لشاب بالرأس والظهر نقل إلى رفيديا، كما بلغ 3 إصابات بشظايا.

وذكرت صحيفة معاريف العبرية، صباح اليوم الأربعاء، أن القوات الخاصة فشلت باعتقال أحد المطلوبين من مجموعة "عرين الأسود" في نابلس.

وقال المراسل العسكري لصحيفة معاريف، تال ليف رام، إن قوات الجيش دخلت صباح اليوم إلى البلدة القديمة بنابلس لتنفيذ عملية اعتقال لأحد المطلوبين الفلسطينيين في مجموعة "عرين الأسود".

وأضاف المراسل العسكري أن قوات الجيش فشلت باعتقال المطلوب الفلسطيني من البلدة القديمة بنابلس، كما تعرضت القوات لإطلاق نار كثيف من قبل مسلحين فلسطينيين في البلدة.

ووفق تقارير فلسطينية، فإن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت البلدة القديمة بلباس مدني ومركبات؛ قبل أن تبدأ بالتمركز في "حوش عطعوط" وحارة الياسمينة ومحاصرة إحدى المنازل.

وأضافت التقارير أن قوات الجيش الإسرائيلي تركوا خلفهم الملابس التي استخدموها خلال اقتحام البلدة القديمة بنابلس.

وعقب الأحداث، أعلنت مديرية التربية والتعليم في نابلس تأخير دوام طلبة المدارس داخل المدينة فقط، لمدة ساعة واحدة، لحين التأكد من سلامة المناطق، أو انسحاب قوات الاحتلال. كما قررت جامعة النجاح تأجيل الدوام لساعة بسبب اقتحام نابلس.

المصدر: وكالات