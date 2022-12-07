محدث بالأسماء .. الاحتلال يعتقل 15 مواطناً من الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء 7/12/2022 خمسة عشر مواطنا فلسطينيا من مدن الضفة المحتلة.

وقال مراسل مكتب إعلام الأسرى إن قوات الاحتلال اعتقلت النائب في المجلس التشريعي باسم الزعارير والأسير المحرر أيمن أبو عواد من بلدة السموع غرب الخليل.

وأوضح أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت دقو شمال غرب القدس واعتقلت كلا من قاسم محمد ناجي داود ومحمد أحمد ناجي داود وسعيد مصطفى اسبيتان داود ومؤمن مصطفى سرحان مرار ومظفر مشهور اسبيتان داود وكرم حاتم ريان.

وأضاف أن الجنود اعتقلوا المحررين إبراهيم عبد الله وعيسى العروج ومنير محمد العروج وأحمد خالد العساكرة وموسى أبو مفرح من محافظة بيت لحم، كما تم اعتقال موسى صوي وأسامة صبري من قلقيلية.