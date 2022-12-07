"بن غفير" يدعو لطرد مراسلي "الجزيرة" بعد رفعها قضية في اغتيال أبو عاقلة

دعا ايتمار بن غفير رئيس حزب "عوتصماه يهوديت" إلى طرد صحفيي الجزيرة من "إسرائيل"، ردًا على رفعها دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن استشهاد مراسلتها الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وكتب بن غفير على حسابه في تويتر، "الجزيرة هي شبكة دعاية معادية للسامية وكاذبة تعمل ضد (إسرائيل) في العالم، يجب طردهم من البلاد اليوم ووقف حملة الكذب المعادية لإسرائيل من داخل إسرائيل".

وجاء ذلك بعد إعلان شبكة الجزيرة الإعلامية رفعها قضية في محكمة الجنايات الدولية ضد "إسرائيل" بشأن اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وقال محامي شبكة الجزيرة الإعلامية، "رفعنا ملف الأدلة في قضية اغتيال شيرين أبو عاقلة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لا نرى أي سبب لعدم اتخاذ الخطوة التالية وهي التحقيق والكشف عن المسؤولين لملاحقتهم، نأمل في الأشهر المقبلة أن نشهد تقدمًا في قضية اغتيال شيرين أبو عاقلة".

وارتقت الصحفية أبو عاقلة خلال تغطيتها للاشتباكات المسلحة في مخيم جنين في أيار/مايو 2022 من العام الجاري

وأوضحت شبكة الجزيرة الإعلامية أن رفع قضية اغتيال شيرين أبو عاقلة للمحكمة الجنائية الدولية، يأتي بعد إجراء فريقها القانوني تحقيقًا في القضية.

وأضافت أن الملف المرفوع للمحكمة الجنائية الدولية يبرز أدلة بأن الصحفية شيرين أبو عاقلة تعرضت لإطلاق نار من قوات الجيش (الإسرائيلي).

ولفتت شبكة الجزيرة إلى أن الملف المرفوع للمحكمة الجنائية الدولية يؤكد أن إدعاء (إسرائيل) بأنها قتلت شيرين خطأ لا أساس له.