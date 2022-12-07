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بث مباشر/ حماس تعلن بدء فعاليات انطلاقتها الــ35 من منزل الياسين

بث مباشر/ حماس تعلن بدء فعاليات انطلاقتها الــ35 من منزل الياسين
بث مباشر/ حماس تعلن بدء فعاليات انطلاقتها الــ35 من منزل الياسين
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غزة- الرسالة نت

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بدء فعاليات انطلاقتها الـ35 اليوم الأربعاء من أمام منزل الشيخ المؤسس أحمد ياسين.

وأكد القيادي في حركة حماس أسامة المزيني أن حماس خلال 35 عاما واجهت الهجمة الصهيونية البشعة التي استهدفت الإنسان والأرض والمقدسات، وشكّلت فيها حماس رافعة حقيقية للعمل الوطني الفلسطيني ومدّت يدها للعمل المشترك، قائلاً" على مدار 35 عاما كانت فيها حماس وكتائب القسام درع الوطن.

وتابع "نقول لشيخنا الياسين ولشعبنا العظيم وللشهداء والأسرى أننا على العهد باقون وأننا أوفياء للقيم والمبادي والثوابت التي كانت من أجلها الانطلاقة الأولى وما بدّلنا تبديلا".

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https://alresalah.ps/p/273135

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