بث مباشر/ حماس تعلن بدء فعاليات انطلاقتها الــ35 من منزل الياسين

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بدء فعاليات انطلاقتها الـ35 اليوم الأربعاء من أمام منزل الشيخ المؤسس أحمد ياسين.

مؤتمر صحفي للإعلان عن فعاليات إحياء ذكرى الإنطلاقة ال 35 https://t.co/opxeismdCQ — قناة الأقصى مباشر (@SerajLive) December 7, 2022

وأكد القيادي في حركة حماس أسامة المزيني أن حماس خلال 35 عاما واجهت الهجمة الصهيونية البشعة التي استهدفت الإنسان والأرض والمقدسات، وشكّلت فيها حماس رافعة حقيقية للعمل الوطني الفلسطيني ومدّت يدها للعمل المشترك، قائلاً" على مدار 35 عاما كانت فيها حماس وكتائب القسام درع الوطن.

وتابع "نقول لشيخنا الياسين ولشعبنا العظيم وللشهداء والأسرى أننا على العهد باقون وأننا أوفياء للقيم والمبادي والثوابت التي كانت من أجلها الانطلاقة الأولى وما بدّلنا تبديلا".