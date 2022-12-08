"حماس" تعني الشهيد الريماوي وتؤكد أنّ المقاومة خيار الشعب لصدّ الاحتلال

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بيانًا زفّت فيه إلى جماهير الشعب الفلسطيني الشهيد الفتى ضياء محمد شفيق الريماوي (17 عامًا)، الذي ارتقى بنيران قوات الاحتلال (الإسرائيلي) قرب قرية عابود شمال غرب رام الله.

واعتبرت حماس أنّ المقاومة الشاملة هي خيارالشعب لصدّ عدوان الاحتلال، وعليه أن يتحمل تبعات جرائمه كاملة، فشلّال الدم المتدفق على تراب الوطن، وآخرها دماء الشهيد الريماوي ودماء شهداء الفجر في جنين لن تذهب هدراً.

وأضاف البيان: نعزّي ذوي الشهيد ومحبيه، ونحيي أبطال شعبنا المنتفضين في وجه العدو، الذين يدافعون عن حمى شعبنا وينتصرون لصرخة الأقصى، ونشدّ على أيدي الثوار ليشعلوا النار في أهداف الاحتلال ومستوطنيه.