العمودي: مهرجان انطلاقة حماس الـ 35 سيكون مفصليًا في تاريخ شعبنا

أكد رئيس الدائرة الإعلامية لحركة حماس في قطاع غزة علي العمودي، أن مهرجان انطلاقة حماس الـ 35 سيكون مفصليًا في تاريخ شعبنا الفلسطيني.

وقال العمودي: "إن حركة حماس تستعد للحشد الأكبر والأضخم في تاريخ الشعب الفلسطيني كله وسيكون محط تركيز أنظار كل العالم".

وأضاف، "أن حشد الانطلاقة الـ 35 سيوجه رسالة لمن يحاولون التقليل من الحركة بأن هذه هي حماس".

وأوضح العمودي، أن حشد الانطلاقة الـ 35 هو رسالة غزة المساندة لكل أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية.

وبيّن أن، حركة حماس في ضمير هذا الشعب وهي من ترفع لواء القدس والمقدسات، وراية المقاومة.

وأشار رئيس الدائرة الإعلامية لحركة حماس بغزة، إلى أن الاحتلال يريد لإعلام حماس أن يتوقف، لأنه جزء لا يتجزأ من المقاومة.

ولفت إلى أن، هناك محاولات لتزييف الوعي، لكن الإعلام الفلسطيني تصدى لهذه المحاولات.

ولفت إلى أن شباب الضفة الغربية يسطرون أروع الملاحم في وجه الاحتلال.

وقال العمودي: "إن الانتفاضة الأولى كانت البداية التي تشكلت فيها الأذرع العسكرية للفصائل".

وأضاف، "أن حاول الاحتلال بأوسلو أن يقلب الطاولة على الشعب الفلسطيني، لكنه لم ينجح"، مشيرًا إلى أن الانتفاضة الثانية أجبرت الاحتلال على الانسحاب من قطاع غزة.

وشدد العمود، أن المقاومة فرضت المعادلات في معركة سيف القدس، لافتًا إلى أن معركة سيف القدس هي حدث مفصلي بدأ ولن يغمد.