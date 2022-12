تشكيلة خطيرة وستفاجئ العالم مباراة كرواتيا والبرازيل - مونديال قطر 2022 كورة لايف يلا شوت كاس العالم تشهد منافسات بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر، والتى تستمر حتى 18 ديسمبر المقبل، العديد من المواجهات القوية المقرر إقامتها على مدار اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022، وذلك ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022.

ويلتقي اليوم الجمعة 9-12-2022 منتخب البرازيل نظيره منتخب كرواتيا ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022.

موعد مباراة البرازيل وكرواتيا في كأس العالم قطر 2022

من المقرر أن تُقام مباراة البرازيل وكرواتيا، في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة.

تشكيلة منتخب البرازيل ضد كرواتيا

ومن المتوقّع أن يلعب المدرب البرازيلي المخضرم تيتي، المباراة القوية، أمام الوصيف كرواتيا، في منافسات الربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: إليسون بيكر، إيديرسون.

دفاع السيليساو: دانيلو، إيدير ميليتاو، دياغو سيلفا، ماركينهوس.

خط الوسط: كاسيميرو، لوكاس باكيتا، نيمار جونيور.

مركز الهجوم: فينيسيوس جونيور. ريتشارليسون، رودريغو غوس (رافينا دياز).

شاهد مباراة البرازيل وكرواتيا بجودة عالية مونديال قطر

يتم نقل مباراة البرازيل وكرواتيا في كأس العالم 2022 «مونديال قطر»، عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

تعتبر مجموعة قنوت بين سبورت beIN Sports، هي الناقل الرسمي بقنواتها المفتوحة والمشفرة لمباريات كأس العالم 2022، والتى توجد إلى جانب ذلك عدد كبير من القنوات المفتوحة، لنقل مباريات كأس العالم وهي:

IRIB TV 3 HD Iran .

Ictimai TV HD Azerbaijan.

RTSH Albania.

ERT Greece.

SNRT TNT maroc .

TPA Angola-

Match TV Russia .

DAS Erste Germany.

معلق مباراة البرازيل ضد كرواتيا

وفق جدول المعلقين في مونديال قطر 2022، من المتوقع أن يُعلق على مباراة البرازيل وكرواتيا، في منافسات دور الـ8 كأس العالم 2022، على قنوات (بين سبورت ماكس)، المعلق التونسي عصام الشوالي أو مواطنه رؤوف خليف.

