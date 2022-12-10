تشكيلة منتخب المغرب ضد البرتغال في كأس العالم مونديال قطر 2022، مواجهة تاريخية وصعبة في انتظار المنتخب المغربي في مونديال قطر 2022، أمام نظيره البرتغال، اليوم السبت، في منافسات دور الـ16 كأس العالم 2022، على ملعب (استاد الثمامة).

وتعتمد تشكيلة المدرب المغربي وليد الركراكي، على العناصر الأساسية، منذ بداية أسود الأطلس المغربي مشواره التاريخي في مونديال كأس العالم 2022 قطر.

تشكيلة منتخب المغرب ضد البرتغال

ويسعى المدرب المغربي الركراكي، للدخول للمباراة القوية أمام منتخب البرتغال، في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022 (الأدوار الإقصائية)، بتشكيلة متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: ياسين بونو، منير المحمدي.

دفاع أسود الأطلس المغربي: نصير مزراوي، غانم سايس، نايف أكراد (جواد ياميق)، أشرف حكيمي.

خط الوسط: سليم أملاح، سفيان أمرابط، عز الدين أوناهي (عبد الحميد صابيري).

مركز الهجوم: حكيم زياش، يوسف النصيري، سفيان بوفال (زكريا أبو خلال).

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💬 روح الفريق والعمل الجماعي من أهم عوامل النجاح

💬سنبذل قصارى جهدنا للفوز على البرتغال

💬سنقدم أفضل ما لدينا من أجل التأهل pic.twitter.com/SK2FPkcbTL — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) December 9, 2022

موعد وتوقيت مباراة المغرب والبرتغال

مباراة المنتخب المغربي ضد البرتغال، في منافسات كأس العالم 2022 لدور الـ16، ستبدأ عند الساعة الخامسة بتوقيت فلسطين ومصر.

مباراة المغرب والبرتغال عند الساعة الرابعة عصراً بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب وتونس والجزائر.

كما وبتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر، ستكون في تمام الساعة السادسة مساءً.

وستكون في تمام الساعة السابعة مساءً، بتوقيت سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، لنقل المباراة المثيرة والحاسمة بين كلا المنتخبين في دور الربع النهائي ببطولة كأس العالم 2022.

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💬لم يخبرني رونالدو أنه يريد المغادرة ويجب الكف عن هذا الكلام

💬أتركوا رونالدو يركز في عمله pic.twitter.com/x0qKaW17uu — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) December 9, 2022

معلّق مباراة المغرب والبرتغال

وستبث مباراة المغرب ضد البرتغال على شبكة قنوات (بي ان سبورت ماكس) و(الكأس) القطريتين الناقلتين لبث مباريات كأس العالم 2022.

أما التعليق على المباراة على قنوات (بين سبورت)، فسيكون بصوت المعلق المغربي جواد بده، بينما سيعلّق على ذات المباراة على قنوات (الكأس)، المعلق العماني خليل البلوشي.

وكان المنتخب المغربي قد صنع المجد والتاريخ في مونديال كأس العالم قطر 2022، على مستوى المنتخبات العربية، بعدما أصبح المنتخب العربي الأول تاريخياً الذ يتأهل لدور الـ8 ، بعدما نجح في طرد إسبانيا بركلات الترجيح بنتيجة 3-0.