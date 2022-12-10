شاهد أهداف وركلات ترجيح مباراة الأرجنتين وهولندا في كأس العالم قطر 2022، تأهلت الأرجنتين إلى مربع الذهب في كأس العالم قطر 2022، بعد ملحمة كروية.

وقد سجل منتخب هولندا هدف التعادل في الدقيقة 100 قرب انتهاء الوقت الإضافي للمباراة، حيث انقلبت المعادلة في المباراة وباتت الأرجنتين أمام خطر اللحاق بالبرازيل وخطر الطرد من كأس العالم، حيث كانت الأرجنتين على بعد دقائق من تأهلها للنصف النهائي في كأس العالم مونديال قطر 2022، قبل أن تتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية بعد نتيجة التعادل 2 – 2، ومن ثم إلى ركلات الترجيح التي حبست أنفاس العالم.

وقد خطف منتخب الأرجنتين الفوز الثمين بعد مباراة قاسية وصعبة أمام هولندا التي سجلت هدف التعادل بنتيجة 2 - 2، في مباراة مجنونة شهدها ملعب "لوسيل"، فى ثانى مواجهات دور ربع نهائي مونديال قطر، بعدما سجل المدافع ناهويل مولينا، هدف الأرجنتين فى الدقيقة 35 من عمر اللقاء، بعد تلقيه تمريرة رائعة من النجم ليونيل ميسي، قبل أن يضعها على يمين حارس هولندا.

بعد ملحمة كروية.. رسمياً الأرجنتين تتأهل إلى مربع الذهب في كأس العالم قطر 2022

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وسجل أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي ثاني أهداف منتخب التانجو فى الدقيقة 73 بركلة جزاء، ليصبح الهداف التاريخي للمنتخب الأرجنتيني في المونديال برصيد 10 أهداف متساويا مع جابرييل باتيستوتا، بينما سجل فاوت فيجهورست، هدف منتخب هولندا الوحيد في الدقيقة 83 من زمن اللقاء، قبل أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة الحادية عشر من الوقت بدلا من الضائع للمباراة، لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية، ثم إلى ركلات الترجيح حيث سجلت الأرجنتين 5 ركلات ترجيح بينما سجلت هولندا 3 ركلات، في ملحمة كروية.