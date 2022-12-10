شاهد تصريح صادم لميسي بعد مباراة الأرجنتين وهولندا ولماذا يخشى عقوبة الفيفا؟، قال ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني عقب تأهل الأرجنتين لدور نصف النهائي بعد ملحمة كروية ومباراة صعبة ضد هولندا، "لا أريد أن أتحدث عن الحكم لأنك لا تستطيع أن تكون صادقاً، إذا تحدثت سيعاقبونك".

وأضاف ميسي قائد منتخب الأرجنتين "يجب أن تفكر الفيفا في الأمر، لا يمكنهم وضع حكم مثل هذا في هذه الحالات، لا يمكنهم وضع حكم ليس على مستوى المهمة".

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وأكد ميسى أن مباراة صعبة تنتظر الأرجنتين ضد كرواتيا، قائلاً":إنها نصف نهائي وستكون صعبة للغاية، نحن نستمتع حقاً بكأس العالم، والناس، والمباريات، أنا سعيد، أنا سعيد جداً".

"لم نلعب للوصول إلى الوقت الإضافي، لكن عرفنا كيفية التعامل مع الضغط، نحن في الدور نصف النهائي لأن الأرجنتين تظهر أنها تلعب دائماً بنفس القوة، وتريد أن تكون بطل الرواية، ونحن متحمسون للغاية، كنا بحاجة إلى هذه المتعة".