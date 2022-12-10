سعر صرف الدولار في لبنان مقابل الليرة اللبنانية اليوم السبت 10 ديسمبر ، حيث شهدت أسعار الدولار في لبنان انخفاضاً ملحوظاً مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء غير الرسمية.

ولا تزال أسعار صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء تختلف من وقت لآخر ومن صرافة إلى صرافة ، وقد تختلف الأسعار أيضًا من مدينة إلى أخرى ، وتقوم وكالة "الصفا" بتوفير تحديث لسعر صرف الدولار عندما ينخفض ​​أو يرتفع 24 ساعة يوم.





سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية

وصل سعر الدولار الأمريكي في لبنان في تعاملات السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية إلى مستوى 42200 ليرة للشراء و 42 ألف ليرة للبيع.

فيما كان أمس عند مستوى 42700 ليرة. للشراء و 42،500 جنيه للبيع مقابل الدولار الامريكي.

سعر الدولار اليوم في لبنان

استقر سعر الدولار ، عبر منصة صرف مقابل الليرة ، عند 30300 ليرة للدولار الواحد ، بحسب أسعار الصرف للعمليات التي تنفذها البنوك ومؤسسات الصرف الأجنبي على المنصة.

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان

أعلن مصرف لبنان المركزي، أن سعر صرف السحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وصل إلى 8000 ليرة للدولار.

سعر صرف اليورو مقابل الدولار اليوم في لبنان

وصل سعر صرف اليورو في لبنان بتعاملات السوق السوداء، مقابل الليرة اللبنانية اليوم الجمعة 9-12-2022، إلى مستوى 1.594.46 ليرة لبنانية، فيما بلغ سعر صرف اليورو مقابل الدولار اليوم في لبنان 1.0544 دولار أمريكي.