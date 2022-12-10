سعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية اليوم السبت 10 ديسمبر ، شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية في سوريا تغيرات ملحوظة ، فيما شهد سعر صرف الدولار الأمريكي استقرارًا كبيرًا في السوق السوداء بسوريا في التعاملات الصباحية المبكرة.

سعر صرف الدولار في سوريا اليوم

وسجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء ، مقابل الليرة السورية ، في أسواق العاصمة دمشق 5870 ليرة للشراء ، مقابل 5930 ليرة للبيع مقابل الدولار.

سعر صرف الدولار في حلب

أما بالنسبة لمدينة حلب فقد ارتفع سعر صرف الدولار بمقدار 50 ليرة منذ الإغلاق الأخير (أي حوالي 0.85٪).

واستقر عند سعر شراء 5870 وسعر بيع 5930 ليرة للدولار. بنطاق يومي بين 5880 و 5930 جنيها.

سعر الدولار في إدلب

بالنسبة إلى إدلب، فقد ارتفع سعر صرف الدولار بمقدار 60 ليرة عن آخر إغلاق (أي بنسبة تقارب 1.02%). واستقر عند سعر شراء يبلغ 5930، وسعر مبيع يبلغ 5960 ليرة سورية للدولار الواحد. بمدى يومي بين 5900 و 5960 ليرة.

سعر الدولار في الحسكة

بالنسبة إلى الحسكة، فقد ارتفع سعر صرف الدولار بمقدار 50 ليرة عن آخر إغلاق (أي بنسبة تقارب 0.85%). واستقر عند سعر شراء يبلغ 5910، وسعر مبيع يبلغ 5960 ليرة سورية للدولار الواحد. بمدى يومي بين 5905 و 5970 ليرة.

سعر اليورو مقابل الليرة السورية

بلغ سعر صرف اليورو الواحد في تداولات دمشق 6250 ليرة للمبيع و 6182 ليرة للشراء. بينما بلغ في حلب 6250 ليرة للمبيع و 6182 ليرة للشراء. وفي إدلب 6282 ليرة للمبيع و 6245 ليرة للشراء. وفي الحسكة 6282 ليرة للمبيع و 5911 ليرة للشراء.

سعر الذهب في سوريا

بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 في دمشق 301,000 ليرة للمبيع و 298,000 ليرة للشراء، بينما سجل في حلب سعر 301,000 ليرة للمبيع و 298,000 ليرة للشراء، ووصل في إدلب إلى 303,000 ليرة للمبيع و 301,000 للشراء. ووصل في الحسكة إلى 303,000 ليرة للمبيع و 300,000 للشراء.