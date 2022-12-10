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سعر الذهب يحقق قفزة جديدة اليوم السبت 10 ديسمبر مع بداية التعام

سعر الذهب يحقق قفزة جديدة اليوم السبت 10 ديسمبر مع بداية التعام
سعر الذهب يحقق قفزة جديدة اليوم السبت 10 ديسمبر مع بداية التعام
سبورت سبورت

الرسالة نت

سعر الذهب يحقق قفزة جديدة اليوم السبت 10 ديسمبر مع بداية التعاملات ، حيث سجل سعر الذهب اليوم السبت 10 ديسمبر 2022 ارتفاعا آخر في الأسعار ، حيث سجل جرام واحد من الذهب عيار 21 قيراطا 1700 جنيه بزيادة تقارب 40 جنيها للجرام.

سعر الذهب اليوم السبت 10 ديسمبر في مصر

سعر الذهب عيار 24

1943 جنيها

سعر الذهب عيار 21

1700 جنيه

سعر الذهب عيار 18

1457 جنيها

الجنيه الذهب

13600 جنيه دون حساب الضريبة

سعر أونصة الذهب

أونصة الذهب 1790 دولارًا.

سعر الذهب في البورصة العالمية

وسجل سعر الذهب في البورصة العالمية انخفاضا طفيفا في التعاملات المبكرة اليوم السبت ، حيث سجلت أوقية العقود الفورية 1797 دولارا ، وتراجعت أوقية العقود الآجلة ، وسجلت نحو 1809 دولارات.

كشف نادي نجيب أمين عام شعبة الذهب بالغرفة التجارية ، عن أسباب تذبذب أسعار الذهب خلال الفترة الحالية.

سعر الذهب بالدمغة والمصنعية

تختلف أسعار الذهب في مصر من حيث التصنيع ، من صائغ إلى آخر ، ويتراوح متوسط ​​سعر التصنيع والختم في المشغولات الذهبية بين 30 و 65 جنيهاً حسب نوع قيراط الذهب ، وفي مختلف الصاغة ومن واحد. من محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

غالبًا ما يمثل ما بين 7٪ و 10٪ من سعر جرام الذهب ، وكلما ارتفعت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط. وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرامًا" كوحدة للوزن . المجوهرات والسبائك الذهبية.

تعتبر أسعار الذهب اليوم في مصر معلومات اقتصادية قيّمة ، خاصة لمن هم على وشك الزواج ، وكذلك للمستثمرين ، نظرًا لارتباطه بالاقتصاد العالمي ، في وقت تدهور اقتصاد العديد من الدول وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا. . بالنسبة للكثيرين سواء في مصر أو في باقي الدول العربية.

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