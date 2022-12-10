سعر الذهب في مصر والدول العربية اليوم السبت 10 ديسمبر 2022 ، حيث سجل سعر الذهب اليوم، السبت 10 ديسمبر 2022، ارتفاعًا جديدًا في الأسعار في بداية تعاملات اليوم، حيث ارتفع جرام الذهب عيار 21 إلى 1670 جنيه

سعر الذهب اليوم السيت 10 ديسمبر في مصر

عيار 24

وسجل عيار 24 اليوم السبت 10 ديسمبر تحو 1909 جنيهات

عيار 22

كما وسجل عيار 22 اليوم تحو 1750 جنيها

عيار 21

حيث وبلغ سعر أشهر أعيرة الذهب تداولا في محلات الصاغة وهو عيار 21 ليسجل 1670 جنيها

عيار 18

في حين سجل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 1430 جنيها

عيار 14

كما وصل أقل أعيرة الذهب فئة وهو عيار 14 نحو 1113 جنيها

عيار 12

سجل عيار 12 نحو 955 جنيها

الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلي 13360 جنيها

أوقية الذهب

في حين بلغ سعر أوقية الذهب نحو 57.6 ألف جنيه للبيع و 59.4 ألف جنيه للشراء

كيلو الذهب

كما وصل سعر كيلو الذهب نحو 1.851 مليون جنيه

سعر الذهب في البحرين اليوم

وسعر الذهب في البحرين اليوم بالدينار البحريني والدولار الأمريكي كما يلي:

جرام الذهب عيار 24 21.84 دينار $57.83

جرام الذهب عيار 22 20.02 دينار $53.01

جرام الذهب عيار 21 19.11 دينار $50.60

جرام الذهب عيار 18 16.38 دينار $43.37

جرام الذهب عيار 14 12.74 دينار $33.74

سعر الجنيه الذهب 152.88 دينار $404.80

سعر أونصة الذهب 679.27 دينار $1، 798.56

سعر كيلو الذهب 21، 840.00 دينار $57، 830.00

سعر الذهب في الكويت اليوم

وجاء سعر الذهب في الكويت اليوم بالدينار الكويتي والدولار الأمريكي كما يلي:

سعر الذهب عيار 24 17.77 دينار $57.83

سعر الذهب عيار 22 16.29 دينار $53.01

سعر الذهب عيار 21 15.55 دينار $50.60

سعر الذهب عيار 18 13.33 دينار $43.37

سعر الذهب عيار 14 10.37 دينار $33.74

سعر الجنيه الذهب 124.40 دينار $404.80

سعر أونصة الذهب 552.65 دينار $1، 798.56

سعر كيلو الذهب 17، 770.00 دينار $57، 830.00

سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 10 ديسمبر

وجاء سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 10 ديسمبر 2022م بالريال السعودي والدولار الأمريكي كما يلي:

جرام الذهب عيار 24 217.86 $57.83

جرام الذهب عيار 22 199.70 $53.01

جرام الذهب عيار 21 190.63 $50.60

جرام الذهب عيار 18 163.39 $43.37

جرام الذهب عيار 14 127.08 $33.74

أونصة الذهب 6، 775.41 $1، 798.56

أسعار الذهب اليوم في سوريا

سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا: 144.930 ليرة، ما يعادل 58.08دولار.

سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا: 133.771 ليرة، ما يعادل 53.24 دولار.

في حين جاء سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا: 127.692 ليرة، ما يعادل 50.82 دولار.

وسعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا: 109.450 ليرة، ما يعادل 43.56 دولار.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 في سوريا: 85.127 ليرة، ما يعادل 33.88 دولار.

أما سعر جرام الذهب عيار 12 في سوريا: 72.965 ليرة، ما يعادل 29.04 دولار.

سعر أوقية الذهب في سوريا: 4.538.434 ليرة، ما يعادل 1.806دولار.

سعر الجنيه الذهب في سوريا: 1.021.537 ليرة، ما يعادل 406.55دولار.

سعر كيلو الذهب في سوريا: 145.930.365ليرة، ما يعادل 58.077 دولار.