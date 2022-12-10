الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

سعر الذهب في مصر والدول العربية اليوم السبت 10 ديسمبر 2022

سعر الذهب في مصر والدول العربية اليوم السبت 10 ديسمبر 2022
سعر الذهب في مصر والدول العربية اليوم السبت 10 ديسمبر 2022
سبورت سبورت

الرسالة نت

سعر الذهب في مصر والدول العربية اليوم السبت 10 ديسمبر 2022 ، حيث سجل سعر الذهب اليوم، السبت 10 ديسمبر 2022، ارتفاعًا جديدًا في الأسعار في بداية تعاملات اليوم، حيث ارتفع جرام الذهب عيار 21 إلى 1670 جنيه

سعر الذهب اليوم السيت 10 ديسمبر في مصر

عيار 24

وسجل عيار 24 اليوم السبت 10 ديسمبر تحو 1909 جنيهات

عيار 22

كما وسجل عيار 22 اليوم تحو 1750 جنيها

عيار 21

حيث وبلغ سعر أشهر أعيرة الذهب تداولا في محلات الصاغة وهو عيار 21 ليسجل 1670 جنيها

عيار 18

في حين سجل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 1430 جنيها

عيار 14

كما وصل أقل أعيرة الذهب فئة وهو عيار 14 نحو 1113 جنيها

عيار 12

سجل عيار 12 نحو 955 جنيها

الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلي 13360 جنيها

أوقية الذهب

في حين بلغ سعر أوقية الذهب نحو 57.6 ألف جنيه للبيع و 59.4 ألف جنيه للشراء

كيلو الذهب

كما وصل سعر كيلو الذهب نحو 1.851 مليون جنيه

سعر الذهب في البحرين اليوم

وسعر الذهب في البحرين اليوم بالدينار البحريني والدولار الأمريكي كما يلي:

جرام الذهب عيار 24 21.84 دينار $57.83

جرام الذهب عيار 22 20.02 دينار $53.01

جرام الذهب عيار 21 19.11 دينار $50.60

جرام الذهب عيار 18 16.38 دينار $43.37

جرام الذهب عيار 14 12.74 دينار $33.74

سعر الجنيه الذهب 152.88 دينار $404.80

سعر أونصة الذهب 679.27 دينار $1، 798.56

سعر كيلو الذهب 21، 840.00 دينار $57، 830.00

سعر الذهب في الكويت اليوم

وجاء سعر الذهب في الكويت اليوم بالدينار الكويتي والدولار الأمريكي كما يلي:

سعر الذهب عيار 24 17.77 دينار $57.83

سعر الذهب عيار 22 16.29 دينار $53.01

سعر الذهب عيار 21 15.55 دينار $50.60

سعر الذهب عيار 18 13.33 دينار $43.37

سعر الذهب عيار 14 10.37 دينار $33.74

سعر الجنيه الذهب 124.40 دينار $404.80

سعر أونصة الذهب 552.65 دينار $1، 798.56

سعر كيلو الذهب 17، 770.00 دينار $57، 830.00

سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 10 ديسمبر

وجاء سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 10 ديسمبر 2022م بالريال السعودي والدولار الأمريكي كما يلي:

جرام الذهب عيار 24 217.86 $57.83

جرام الذهب عيار 22 199.70 $53.01

جرام الذهب عيار 21 190.63 $50.60

جرام الذهب عيار 18 163.39 $43.37

جرام الذهب عيار 14 127.08 $33.74

أونصة الذهب 6، 775.41 $1، 798.56

أسعار الذهب اليوم في سوريا

سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا: 144.930 ليرة، ما يعادل 58.08دولار.

سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا: 133.771 ليرة، ما يعادل 53.24 دولار.

في حين جاء سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا: 127.692 ليرة، ما يعادل 50.82 دولار.

وسعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا: 109.450 ليرة، ما يعادل 43.56 دولار.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 في سوريا: 85.127 ليرة، ما يعادل 33.88 دولار.

أما سعر جرام الذهب عيار 12 في سوريا: 72.965 ليرة، ما يعادل 29.04 دولار.

سعر أوقية الذهب في سوريا: 4.538.434 ليرة، ما يعادل 1.806دولار.

سعر الجنيه الذهب في سوريا: 1.021.537 ليرة، ما يعادل 406.55دولار.

سعر كيلو الذهب في سوريا: 145.930.365ليرة، ما يعادل 58.077 دولار.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/273288

كلمات مفتاحية

السعودية الذهب دينار أسعار الذهب الدولار الأمريكي سعر الدولار سعر الدولار في لبنان سعر الدولار اليوم سعر الدولار في لبنان اليوم سعر الذهب في الأردن سعر الذهب في السعودية سعر الذهب في السعودية اليوم سعر الذهب سعر الذهب في مصر سعر الذهب اليوم في مصر سعر الذهب في مصر اليوم الذهب في السعودية الريال السعودي سعر الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم في مصر  سعر الجنيه الذهب سعر الذهب في سوريا سعر الدولار الأمريكي سعر الدولار اليوم في صيرفة سعر الدولار اليوم في لبنان سعر الذهب في الإمارات أسعار الذهب الان سعر أوقية الذهب أسعار الذهب اليوم في سوريا سعر الدولار الأمريكي في لبنان سعر الدولار الأمريكي في لبنان اليوم سبب انخفاض الدولار أمام الليرة ارتفاع الدولار في لبنان سبب انخفاض الدولار ارتفاع الدولار الأمريكي في لبنان الليرة اللبنانية أسعار الذهب اليوم اخبار الذهب سعر الذهب في مصر الأن سعر الذهب الأن أسعار الذهب النهارده سعر الذهب النهارده أسعار الذهب غدا سعر الذهب غذًا أسعار الذهب في العراق سعر الذهب في العراق سعر الذب في لبنان سعر الذهب في قطر سعر الذهب في البحرين الاستثمار في الذهب الذهب اليومر الذهب في مصر سبائك الذهب سبيكة الذهب سعر الذهب بيع وشراء سعر جرام الذهب عيار18 سعر سبيكة الذهب شراء الذهب كم اسعار الذهب النهارده كم سعر الذهب الجنيه الذهب سعر أونصة الذهب اليوم الليرة اللبنانية أسعار صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء أسعار صرف الدولار الأمريكي اسعار صرف الدولار في لبنان أسعار صرف الدولار أزمة اقتصادية الاقتصاد اللبناني ارتفاع الدولار امام الليرة اللبنانية الدولار الأمريكي الدولار في لبنان سعر الذهب في الدول العربية سعر الذهب في الدول العربية اليوم الذهب في الدول العربية اليوم أعيرة الذهب أوقية الذهب كيلو الذهب سعر كيلو الذهب سعر الذهب في البحرين اليوم الذهب في البحرين اليوم الذهب في البحرين الدينار البحريني جرام الذهب عيار سعر الذهب في الكويت اليوم سعر الذهب في الكويت الذهب في الكويت اليوم الدينار الكويتي والدولار الأمريكي الدينار الكويتي الريال السعودي والدولار الأمريكي جرام الذهب سعر الذهب اليوم سوريا سوريا سعر الذهب

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من اخبار ترند

تم نسخ الرابط بنجاح.