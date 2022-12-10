سعر الذهب في مصر والدول العربية اليوم السبت 10 ديسمبر 2022 ، حيث سجل سعر الذهب اليوم، السبت 10 ديسمبر 2022، ارتفاعًا جديدًا في الأسعار في بداية تعاملات اليوم، حيث ارتفع جرام الذهب عيار 21 إلى 1670 جنيه
سعر الذهب اليوم السيت 10 ديسمبر في مصر
عيار 24
وسجل عيار 24 اليوم السبت 10 ديسمبر تحو 1909 جنيهات
عيار 22
كما وسجل عيار 22 اليوم تحو 1750 جنيها
عيار 21
حيث وبلغ سعر أشهر أعيرة الذهب تداولا في محلات الصاغة وهو عيار 21 ليسجل 1670 جنيها
عيار 18
في حين سجل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 1430 جنيها
عيار 14
كما وصل أقل أعيرة الذهب فئة وهو عيار 14 نحو 1113 جنيها
عيار 12
سجل عيار 12 نحو 955 جنيها
الجنيه الذهب
وصل سعر الجنيه الذهب إلي 13360 جنيها
أوقية الذهب
في حين بلغ سعر أوقية الذهب نحو 57.6 ألف جنيه للبيع و 59.4 ألف جنيه للشراء
كيلو الذهب
كما وصل سعر كيلو الذهب نحو 1.851 مليون جنيه
سعر الذهب في البحرين اليوم
وسعر الذهب في البحرين اليوم بالدينار البحريني والدولار الأمريكي كما يلي:
جرام الذهب عيار 24 21.84 دينار $57.83
جرام الذهب عيار 22 20.02 دينار $53.01
جرام الذهب عيار 21 19.11 دينار $50.60
جرام الذهب عيار 18 16.38 دينار $43.37
جرام الذهب عيار 14 12.74 دينار $33.74
سعر الجنيه الذهب 152.88 دينار $404.80
سعر أونصة الذهب 679.27 دينار $1، 798.56
سعر كيلو الذهب 21، 840.00 دينار $57، 830.00
سعر الذهب في الكويت اليوم
وجاء سعر الذهب في الكويت اليوم بالدينار الكويتي والدولار الأمريكي كما يلي:
سعر الذهب عيار 24 17.77 دينار $57.83
سعر الذهب عيار 22 16.29 دينار $53.01
سعر الذهب عيار 21 15.55 دينار $50.60
سعر الذهب عيار 18 13.33 دينار $43.37
سعر الذهب عيار 14 10.37 دينار $33.74
سعر الجنيه الذهب 124.40 دينار $404.80
سعر أونصة الذهب 552.65 دينار $1، 798.56
سعر كيلو الذهب 17، 770.00 دينار $57، 830.00
سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 10 ديسمبر
وجاء سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 10 ديسمبر 2022م بالريال السعودي والدولار الأمريكي كما يلي:
جرام الذهب عيار 24 217.86 $57.83
جرام الذهب عيار 22 199.70 $53.01
جرام الذهب عيار 21 190.63 $50.60
جرام الذهب عيار 18 163.39 $43.37
جرام الذهب عيار 14 127.08 $33.74
أونصة الذهب 6، 775.41 $1، 798.56
أسعار الذهب اليوم في سوريا
سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا: 144.930 ليرة، ما يعادل 58.08دولار.
سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا: 133.771 ليرة، ما يعادل 53.24 دولار.
في حين جاء سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا: 127.692 ليرة، ما يعادل 50.82 دولار.
وسعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا: 109.450 ليرة، ما يعادل 43.56 دولار.
وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 في سوريا: 85.127 ليرة، ما يعادل 33.88 دولار.
أما سعر جرام الذهب عيار 12 في سوريا: 72.965 ليرة، ما يعادل 29.04 دولار.
سعر أوقية الذهب في سوريا: 4.538.434 ليرة، ما يعادل 1.806دولار.
سعر الجنيه الذهب في سوريا: 1.021.537 ليرة، ما يعادل 406.55دولار.
سعر كيلو الذهب في سوريا: 145.930.365ليرة، ما يعادل 58.077 دولار.