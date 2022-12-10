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ارتفاع سعر الذهب في الاردن اليوم السبت 10 ديسمبر 2022

ارتفاع سعر الذهب في الاردن اليوم السبت 10 ديسمبر 2022
ارتفاع سعر الذهب في الاردن اليوم السبت 10 ديسمبر 2022
سبورت سبورت

الرسالة نت

ارتفاع سعر الذهب في الاردن اليوم السبت 10 ديسمبر 2022 ، شهد سعر جرام الذهب في الأردن ارتفاعا كبيرا في سعر جرام الذهب في أسواق الصاغة الأردنية، خلال تعاملات فورية، مقارنة بأسعار أمس.

سعر الذهب اليوم في الأردن

وحقق سعر الذهب في الأردن ارتفاع كبير في تعاملات الفورية اليوم السبت.

سعر جرام الذهب عيار 24 في الأردن

سعر جرام الذهب عيار 24 في الأردن: 41.19 دينار، ما يعادل 58.08 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 22 في الأردن

سعر جرام الذهب عيار 22 في الأردن: 37.76 دينار، ما يعادل 53.24 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 21 في الأردن

في حين جاء سعر جرام الذهب عيار 21 في الأردن: 36.05 دينار، ما يعادل 50.82 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 18 في الأردن

وسعر جرام الذهب عيار 18 في الأردن: 30.90 دينار، ما يعادل 43.56 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 14 في الأردن

وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 في الأردن: 24.03 دينار، ما يعادل 33.88 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 12 في الأردن

أما سعر جرام الذهب عيار 12 في الأردن: 20.60 دينار، ما يعادل 29.04 دولار.

سعر أوقية الذهب في الأردن

سعر أوقية الذهب في الأردن: 1.281 دينار، ما يعادل 1.806دولار.

سعر الجنيه الذهب في الأردن

سعر الجنيه الذهب في الأردن: 288.37 دينار، ما يعادل 406.55دولار.

سعر كيلو الذهب في الأردن

سعر كيلو الذهب في الأردن: 41.194 دينار، ما يعادل 58.077 دولار.

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