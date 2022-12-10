بث مباشر مباراة المغرب والبرتغال بدون تقطيع أو إعلانات.. يسعى المنتخب المغربي إلى مواصلة مفاجأته في كأس العالم بقطر 2022، بتحقيق الفوز على البرتغال.

ومنذ بداية المونديال في قطر، لم يهزم المنتخب المغرب، بل استطاع الفوز على منتخبات كبيرة، وهي (بلجيكا، وكرواتيا) في دور المجموعات، بينما تعادل مع كندا في نفس الدور.

كما حقق المنتخب المغربي، انتصارًا تاريخيًا على إسبانيا في دور الـ16 من خلال ركلات الترجيج، وفي المقابل يقدم رفاق كريستيانو رنالدو أداءً كبيرًا أيضًا، لتكون مباراة المغرب والبرتغال واحدة من أقوى المباريات في دور الـ 8.

مباشر مباراة المغرب والبرتغال

وتتحد الجماهير العربية، على تشجيع المنتخب المغربي الذي يقدم أداءً أسطوريًا، حيث أنه المنتخب العربي الوحيد الذي بقي في البطولة، وأول منتخب عربي يصل إلى دور الـ 8 في تاريخ المونديال.

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دور الـ8 كأس العالم

وكان أمس الثلاثاء، بداية دور الـ 8 في كأس العالم، حيث تأهل فريقان إلى الدور النصف النهائي، وأقصي فريقين بعد خسارة لحقت بهم.

وأقصيت في مباريات الأمس البرازيل، بعد خسارتها المفاجأة من منتخب كرواتيا، حيث كانت البرازيل ضمن المنتخبات المرشحة للوصول إلى النهائي، لكن تمكن رفاق لوكا مودريتش من إقصائها.

كما تأهلت الأرجنتين أمس الجمعة، بعد أن تمكنت من إقصاء المنتخب الهولندي، بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي، من علامة الجزاء.

واليوم تبدأ مباراة المغرب والبرتغال مباشر، بتمام الساعة الخامسة بتوقيت مكة المكرمة والقدس، والرابعة بتوقيت القاهرة، في اليوم الثاني من دور الـ8 في كأس العالم بقطر.

كما تلعب في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة مباراة فرنسا وإنجترا، والفائز منها يقابل الفائز من مباراة المغرب والبرتغال.

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