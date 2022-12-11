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سعر الدولار الرسمي والعملات الأجنبية والعربية في مصر اليوم الأحد 11 ديسمبر

سعر الدولار الرسمي والعملات الأجنبية والعربية في مصر اليوم الأحد 11 ديسمبر
سعر الدولار الرسمي والعملات الأجنبية والعربية في مصر اليوم الأحد 11 ديسمبر
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سعر الدولار الرسمي والعملات الأجنبية والعربية في مصر اليوم الأحد 11 ديسمبر ، حيث سجل اليورو في مصر داخل البنك المركزي حوالي 25.8367 جنيه للشراء و25.9280 للبيع فيما سجل الدولار بداخل البنك المركزي 24.5666 جنيه للشراء و24.6440 للبيع.

سعر الدولار في مصر

سجل الدولار اليوم السبت 10-12-2022 في بنوك الأهلي ومصر نحو 24.54 جنيه للشراء و24.59 جنيه للبيع، واليورو في بنوك الأهلي ومصر سجل 25.7425 جنيه للشراء والبيع. سجلت 25.9252.

ومن المتوقع أن تشهد أسعار العملات في البنوك المصرية تغيرا جديدا عقب عودة البنوك للعمل.

أسعار الدولار واليورو والعملات الأجنبية في البنوك المصرية مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل الدولار صباح اليوم في البنك المركزي عند الشراء 24.5666، وللبيع 24.6440.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار صباح اليوم في البنك الأهلي24.54 جنيه للشراء، و24.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار صباح اليوم في بنك مصر 24.54 جنيه للشراء، و24.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي Cib

وصل سعر الدولار صباح اليوم في مصر داخل البنك التجاري الدولي Cib إلى 24.58 جنيه للشراء، وعند البيع وصل إلى 24.64.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار اليوم في مصر داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي 24.6200 جنيه للشراء، وللبيع وصل إلى 24.6500.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

وصل سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول إلى 24.54 جنيه للشراء، وعند البيع وصل إلى 24.64

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

وصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك قناة السويس إلى نحو 24.45 جنيه للشراء، و24.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الأهلي المتحد

وصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك الأهلي المتحد إلى نحو 24.47 جنيه للشراء، 24.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي

وصل سعر الدولار صباح اليوم في البنك الأهلي الكويتي إلى نحو 24.52 جنيه للشراء، 24.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك الإسكندرية إلى نحو 24.48 جنيه للشراء، و24.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

وصل سعر الدولار صباح اليوم في المصرف المتحد لنحو 24.45 جنيه للشراء، و24.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك HSBC

وصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك «إتش إس بى سى» إلى 24.45 للشراء وعند البيع وصل إلى 24.55.

سعر الدولار اليوم في بنك SAAB

وصل سعر الدولار في بنك سايب إلى 24.45 جنيه للشراء، و24.55 جنيه للبيع.

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