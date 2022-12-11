الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، اليوم الأحد، شابين من بلدة بيرزيت شمال رام الله.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أدهم أبو عرقوب، وضياء صبح، بعد مداهمة منزليهما، وتفتيشهما.

واعتقلت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، خمسة شبان بينهم شقيقين شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت عددا من الأحياء في مخيم العروب، ونفذت حملة مداهمة وتفتيش طالت عشرات المنازل، أسفرت عن اعتقال الشقيقين صامد وعمار محمود جوابرة، وابراهيم أحمد جوابرة، ونادر الشريف، وجبر البدوي.

كما اعتقلت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، أربعة أسرى محررين، بينهم شقيقين، جنوب جنين.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة برقين، واعتقلت الأسيرين المحررين الشقيقين طارق ونبيل إبراهيم أبو شادوف، بعد أن داهمت منزليهما، وفتشتهما.

يذكر أن لهما شقيقا اسمه إسماعيل معتقلا منذ 19 عاما، ومحكوما 28 عاما، وفرضت قوات الاحتلال عليه حكما إضافيا لمدة عامين.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين ناهد سليم حمارشة، وعلي عبد الرحمن بعجاوي، بعد أن داهمت منزليهما في بلدة يعبد، وفتشتهما.

وكثفت قوات الاحتلال من وجودها وشن حملات تمشيط واسعة في محيط قرى وبلدات الجلمة، وعرانة، وكفر دان، وكفر قود، ونزلة الشيخ.

وكالة وفا