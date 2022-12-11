"الشعبية" تجدد تمسكها بالمقاومة والاشتباك مع العدو

قال المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن الجبهة أكدت من خلال شعار "انطلاقتنا مقاومة"، الذي شقته لإحياء الذكرى الـ 55 لانطلاقتها، رسالة واضحة بوفائها لطبيعة وجوهر الصراع والاشتباك التاريخي المفتوح مع العدو ومشروعه.

وتوافق اليوم الأحد الذكرى الـ 55 لانطلاقة الجبهة الشعبية في الحادي عشر من ديسمبر عام 1967.

وقال بيان للمكتب السياسي للجبهة: "55 عامًا، ونحن نرابط على ثغر وحدة شعبنا وأرض وطنه ونسيجه الاجتماعي وكيانه وهويته وذاكرته الوطنية الكفاحية، في مواجهة كل عوامل التبديد المستمرّ بأوهام السلام المزعوم منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود من الرّهان على مسار أوسلو التدميري، واستمرار اختزال".

وشدد المكتب السياسي للجبهة على أن الاندفاعة نحو التطبيع حلقة رئيسيّة "توجب أن نُبقي نهج وثقافة وأشكال المقاومة عمادا للمواجهة مع هذا العدو ومخططاته".