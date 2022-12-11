من القيادات المجتمعية.. الاحتلال يعتقل أسيرين محررين من القدس

اعتقلت قوات الاحتلال ظهر اليوم، الأسيرين المقدسيين المحررين شادي الشرفا وناصر أبو خضير.

ويشار إلى أن الأسير شادي الشرفا، تحرر من سجون الاحتلال في شهر أبريل\ نيسان الماضي بعد قضائه حوالي 20 عاماً في سجون الاحتلال.

وكان قد اعتقل الشرفا بتاريخ 6/4/2002 بعد ومطاردة من قبل الاحتلال استمرت أكثر من عام، وقد حكمت عليه محكمة الاحتلال بالسجن مدة 20 عاما، بعد أن إدانته بالانتماء للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومشاركته في عدة نشاطات وفعاليات مجتمعية.

كما أن الأسير ناصر صبحي أبو خضير "أبو عنان"، من مواليد شعفاط في مدينة القدس، بتاريخ 21 كانون الثاني/يناير 1961، وتلقى تعليمه الابتدائي في مدارس بلدة شعفاط، والتعليم الثانوي في كليّة الأمّة الثانويّة، والتحق بصفوف الثورة الفلسطينيّة في العام 1977، حيث كان أوّل اعتقال له في سجون الاحتلال في تشرين الأول/أكتوبر من العام 1977 بتهمة الانتماء لخليّة تابعة للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين.

وبين فترة وأخرى يتعرض أبو خضير لاعتقال جديد، كان أخره في عام 2021، على أثر هبة وأحداث القدس في مايو\ أيار من نفس العام.