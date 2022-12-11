فلسطين هزمت (إسرائيل) في أكبر مسرح في العالم ، المونديال

تتحول قصة نجاح المنتخب المغربي في مونديال 2022 من مباراة إلى أخرى إلى قصة نجاح عظيمة للدعابة الفلسطينية. إذا كان فوز أسود الأطلس على بلجيكا في دور المجموعات لا يزال جزءًا من سلسلة من المباريات اليومية ولم تسمع أصداءها بعيدا ، فإن الإقصاء المفاجئ لإسبانيا والبرتغال ، والصعود إلى نصف النهائي ، جعلت من المغرب بالفعل قصة عالمية.

لا يغفل أحد حقيقة أن اللاعبين المغاربة يحتفلون بالأعلام الفلسطينية بعد كل فوز. وهكذا ، فإن القصة الرياضية لأنجح فريق أفريقي في تاريخ المونديال ، جعلت القضية الفلسطينية تتصدر عناوين الصحف في العالم الغربي أيضًا.

كتبت صحيفة الغارديان : "بعد الانتصارات ، بدلاً من الاحتفال بعلم بلادهم ، فضلت أسود الأطلس علم فلسطين ، واستغلوا وقتهم على المنصة الرئيسية للترويج للقضية الفلسطينية".

فيما يتعلق بمنظمي البطولة في قطر ، يبدو أن الهدف قد تحقق. من ناحية ، هناك تحذيرات شديدة ضد رموز المثلية ، ومنع دخول المشجعين الذين يرتدون ملابس ترمز للمثلية الملاعب. ومن ناحية أخرى ، توسيع الحدود عندما يتعلق الأمر بالرموز الموالية للفلسطينيين.

التقط كابتن منتخب قطر ، حسن الهيدوس، في المباراة الافتتاحية لكأس العالم، صورة مع شارة مصممة على شكل علم فلسطين "للتعبير عن دعم الشعب الفلسطيني ، أمام العالم أجمع ". قام في وقت لاحق بتغيير الصورة بسبب حظر الفيفا للرموز السياسية ، لكن الرسالة وصلت و كانت تلميحًا لأشياء قادمة.

لم تحاول قطر إخفاء دعمها المالي الطويل الأمد لحركة حماس ، و بالتأكيد لن تعمل على القضاء على الدعم الهائل لفلسطين. على العكس من ذلك ، ستدعمه. منذ اللحظة الأولى في المونديال ، ظهرت أعلام فلسطين كثيرة في جميع مباريات المنتخبات العربية ، وبدأ الاحتفال بالانتصارات بأعلام فلسطين.

كان من السهل إشعال التضامن العربي ، ولكن كان هناك أيضًا هدف عالمي أكبر. وصفت صحيفة "أو جلوبو" البرازيلية فلسطين بأنها "الفريق 33 في كأس العالم" وتحدثت بحماس عن العديد من الملابس الموالية للفلسطينيين التي في متناول كل مشجع يصل إلى قطر ويتجول في السوق.

تساءلت صحيفة " دير شبيغل " الألمانية: "هل هذا هو الرد العربي على One Love ؟" بينما ألوان المثلية ممنوعة في المونديال ، هناك العديد من الرموز المؤيدة للفلسطينيين في البطولة في قطر. الصراع في الشرق الأوسط محسوس بشكل دائم في المونديال ".

لوح المغربي جواد اليميك الذي يلعب مع شون وايزمان في ريال بلد الوليد بعلم فلسطيني وتلاه أشرف داري وآخرون. بالأمس نشر عبد الحميد صبيري على إنستغرام بعد الانتصار على البرتغال صورة له ملفوفًا بعلم فلسطين وكتب "الحرية".

الاتجاه في الشارع وفي المدرجات لم يمر دون أن يلاحظه أحد من قبل المشجعين والصحفيين. عندما يقف معجب إنجليزي خلف مذيع إسرائيلي ويهتف "فلسطين حرة" ، وعندما يتم تصوير مشجع أرجنتيني وهو يرتدي شارة المصممة على شكل العلم الفلسطيني ، يمكن للمرء أن يفهم أن الهدف قد تحقق إلى حد ما.

كتبت "الجزيرة" قبل ايام باللغة الإنجليزية: "لقد هزمت فلسطين إسرائيل في أكبر مسرح كروي هناك ، فقط المستقبل هو الذي سيحدد ما إذا كان التضامن القوي مع فلسطين سيُترجم أيضًا إلى أفعال سياسية، ولكن هناك شيء واحد مؤكد - كأس العالم هذا سيُذكر في التاريخ بفضل نصر واحد واضح. فلسطين - (إسرائيل) 0: 1 ".

المصدر: معاريف