محدث: استشهاد طفلة و3 إصابات برصاص الاحتلال في جنين

استشهدت الطفلة جنى مجدي الأحول (زكارنة)، البالغة من العمر ( 16 عامًا)، فيما أصيب 3 مواطنين، مساء الأحد، برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بعض الأحياء المجاورة للحي الشرقي في مدينة جنين.

وبحسب وزارة الصحة، فإن زكارنة أصيبت برصاصة في الرأس أطلقها جنود الاحتلال تجاهها خلال اقتحام جنين.

وذكرت مصادر محلية وعائلة، بأن الطفلة استشهدت برصاص قناص (إسرائيلي) حين كانت تتواجد على سطح منزل عائلتها.

فيما، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأنه نقل 3 إصابات بين متوسطة وطفيفة برصاص الاحتلال.

وأشارت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 مواطنين خلال العملية وهم: ثائر جهاد حثناوي (أبو عمشة) (40 عاماً)، محمد جهاد حثناوي عبسي (33 عاماً)، حسن أحمد علي مرعي (30 عاماً)، وسط اشتباكات عنيفة مع المقاومين.

وخاض مقاومون فلسطينيون اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال أثناء اقتحامها الحي الشرقي من جنين.

وتصدى المقاومون لاقتحام قوات خاصة من جيش الاحتلال للحي الشرقي بجنين، وأطلقوا وابلاً كثيفاً من الرصاص والقنابل محلية الصنع.