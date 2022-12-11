محدث: اشتباكات مسلحة بين المقاومة والاحتلال في الحي الشرقي بجنين

خاض مقاومون فلسطينيون مساء الأحد، اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال أثناء اقتحامها الحي الشرقي من جنين.

وتصدى المقاومون لاقتحام قوات خاصة من جيش الاحتلال للحي الشرقي بجنين، وأطلقوا وابلاً كثيفاً من الرصاص والقنابل محلية الصنع.

من جانبها، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بوقوع إصابة طفيفة برصاص الاحتلال الحي في الساق، مشيرة إلى أنها وصلت مستشفى ابن سينا التخصصي في جنين.

في حين، اعتقلت قوات الاحتلال مطارداً فلسطينياً وشقيقه من حي البيادر بجنين، قبل أن تنسحب من المدينة، وتم اقتيادهما إلى جهة مجهولة.

يتبع ..