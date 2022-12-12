كميات أسلحة جاهزة لساعة الصفر: 100 مُسلّح سيُشعِلون الانتفاضة

في أعقاب التوتّر الأمنيّ بالضفّة الغربيّة المُحتلّة وارتفاع عدد عمليات المقاومة المسلحة التي تستهدف جنود الاحتلال والمُستوطنين، وارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين، الأمر الذي دفع صحيفة (يديعوت أحرونوت) إلى تسمية هذه السنة بالسنة الأكثر دمويةً في العقد الماضي.

وإثر التخوّف (الإسرائيليّ) من اندلاع انتفاضةٍ مسلحةٍ، كشفت محافل واسعة الاطلاع في كيان الاحتلال النقاب عن أنّه في ظلّ الهدوء المُتخيِّل الذي ميّز العقد الأخير تمّ تهريب كمياتٍ هائلةٍ من الأسلحة والذخيرة إلى الضفّة الغربيّة، وأنّ المقاومة تستعمل منها قسمًا صغيرًا جدًا في عملياتها.

وأضافت المصادر، أنّ النتيجة كانت الحوادث التي كانت فيها الحجارة تُلقى باتجاه الجنود اختفت وحلّت مكانها الزجاجات الحارقة وتبادلٍ إطلاق النار، على حدّ تعبيرها.

ووفقًا للمصادر ذاتها، كما أوضع موقع (YNET) الإخباريّ-العبريّ، فإنّ الحديث لا يجري عن أسلحةٍ بدائيّةٍ تمّ إنتاجها بالضفّة الغربيّة، إنّما عن بنادق (إسرائيليّة)ٍ مهنيّةٍ تمّ تهريبها من الداخل المحتل والأردن، لافتةً إلى أنّ المؤسسة الأمنيّة استيقظت بشكلٍ متأخّرٍ جدًا وتُحاوِل إغلاق السدّ العارم بواسطة الأصبع، على حدّ توصيفها.

ووفقًا للمُراسل العسكريّ يوآف زيتون، الذي أعّد التقرير فإنّ أكثر ما يقُضّ مضاجع القوى الأمنيّة (الإسرائيليّة) أنّها لا تملك معلومات عن عدد أوْ حجم الأسلحة المتواجدة بالضفّة الغربيّة، مُضيفًا أنّ الجيش لا يعرف شيئًا ولا تقديرات لديه عن الظاهرة أوْ حتى تكهنًا حولها، مُوضحًا أنّه من خلال إحاطةٍ من الشاباك والجيش وباقي القوى الأمنيّة فإنّ عدد الأسلحة بالضفّة الغربيّة يصل إلى عشرات الآلاف وربّما أكثر.

ونقل المراسل عن مصدرٍ أمنيٍّ رفيعٍ شارك في الانتفاضة الثانية وما زال يخدم بالجيش قوله إنّ عدد قطع الأسلحة الموجودة اليوم بأيدٍ فلسطينيّةٍ لا يُمكِن مقارنتها بالأسلحة التي كانت بحوزتهم خلال الانتفاضة الثانية، إذْ أنّ العدد ارتفع كثيرًا جدًا، بحسب قوله.

المصدر: رأي اليوم