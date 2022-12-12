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مباريات نصف نهائي كأس العالم مونديال 2022.. تعرف على مواجهات المغرب وفرنسا - يلا شوت كورة

تعرف على مواجهات المغرب وفرنسا كأس العالم مونديال 2022
تعرف على مواجهات المغرب وفرنسا كأس العالم مونديال 2022
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الدوحة - الرسالة نت

مباريات نصف نهائي كأس العالم مونديال 2022.. تعرف على مواجهات المغرب وفرنسا - يلا شوت كورة يتنظر عشاق كرة القدم والجماهير العربية بشوق كبير موعد مباراة المغرب وفرنسا .

موعد مباراة المغرب وفرنسا كأس العالم 2022

ومن المقرر أن تبدأ مباراة المغرب مع منتخب فرنسا في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الأربعاء القادم 14 ديسمبر في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.

وتقام مباراة أسود الأطلس وفرنسا على أرض استاد البيت في العاصمة القطرية الدوحة.

والمنتخب المغربي الملقب بأسود "الأطلس" أول منتخب عربي يتأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم عبر التاريخ منذ انطلاقه في عام 1930 بعد الفوز على البرتغال.

ومن المتوقع أن تسطر المغرب بطولة تاريخية في مونديال قطر 2022 وذلك بفوزها على المنتخب الفرنسي.

وتتمنى الجماهير العربية فوز المغرب على فرنسا مساء الأربعاء 14-12-2022.

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وقال المدير الفني لمنتخب المغرب وليد الركراكي ، معلقا على الفوز التاريخي أمام البرتغال: "إن مباراة المغرب أمام البرتغال كانت صعبة جدًا بداية من صباح اليوم، عندما تأكدت غياب الثنائي نايف أكرد ونصير المزراوي عن المواجهة".

القنوات الناقلة مباراة المغرب وفرنسا يوم الأربعاء

يتم نقل مباراةالمغرب وفرنسا في كأس العالم 2022 «مونديال قطر»، عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

وتعتبر مجموعة قنوات بين سبورت beIN Sports، هي الناقل الرسمي بقنواتها المفتوحة والمشفرة لمباريات كأس العالم 2022، والتى توجد إلى جانب ذلك عدد كبير من القنوات المفتوحة، لنقل مباريات كأس العالم وهي:

IRIB TV 3 HD Iran .

Ictimai TV HD Azerbaijan.

RTSH Albania.

ERT Greece.

SNRT TNT maroc .

TPA Angola-

Match TV Russia .

DAS Erste Germany.

وتبث "الرسالة سبورت" عبر موقعها مباراة المغرب وفرنسا يوم الاربعاء 14-12-2022 بجودة عالية دون تقطيع من خلال الضغط هـنـــــــــــا:

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رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/273449

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