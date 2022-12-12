الاحتلال يعتقل 15 مواطنا من الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، اليوم الإثنين، 15 مواطنا من الضفة والقدس.

ففي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين من مخيم قلنديا، وهم: يوسف راتب الصرعاوي، ويوسف جمعة، وليث عمار، وجودت عمار، وأحمد عمار، واسلام عواد.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين، وهم: خلدون نادر الهوارين من الظاهرية، وعلاء إسماعيل مسلم عوض من يطا، ووسام مسالمة من بيت عوا.

ومن جنين، اعتقلت الشاب ناصر ماجد زيد الكيلاني من بلدة يعبد.

ومن بيت لحم: اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين، بينهم شقيقان، وهم: أيوب علي مسالمة من مدينة بيت ساحور، ويونس وشقيقه مجاهد محمد صافي حساسنة من بلدة العبيدية، وأحمد سعيد عطا الله من قرية حرملة، وشاهر حسن عروج من قرية العروج.