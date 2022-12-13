نعت الهيئة القيادية العليا لأسرى "حماس" في سجون الاحتلال ومكتب إعلام الأسرى، إلى شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية الأسير المحرر إبراهيم الطوري (41عامًا) الذي توفي اليوم بحادثة أليمة في مدينة كفر قاسم بالداخل الفلسطيني المحتل.

وقتل في مدينة كَفر قاسم مساء اليوم الاثنين، الأسير المحرر إبراهيم الطوري (41 عاما)، في جريمة إطلاق نار جديدة في الداخل الفلسطيني المحتلة عام 1948.

ونُقل الطوري إلى مستشفى “بيلنسون” في حالة حرجة، وهناك جرى إقرار وفاته بعد فشل محاولات انقاذ حياته.

وأوضحت الهيئة القيادية العليا في بيانها، أن الأسير "الطوري"، أمضى 16 سنةً في سجون الاحتلال، داعية لرص الصفوف والابتعاد عن الفتنة والفرقة، ومشيرةً إلى أن هذه الجرائم بتواطؤ من الاحتلال.

وقتل الأسير المحرر إبراهيم الطوري (41 عامًا)، مساء اليوم الإثنين، جراء تعرضه لإطلاق نار أمام منزله في مدينة كفر قاسم بالداخل الفلسطيني المحتل.

كان الطوري قد اعتقل عام 2004 وحكمت عليه سلطات الاحتلال الإسرائيلية بالسجن 16 عاما بتهمة التخطيط لاختطاف جندي، وأفرج عنه في تموز/يوليو 2020.

وتحولت جرائم إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة في ظل ارتفاع معدلات الجريمة بشكل كبير ومتصاعد.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، منذ مطلع 2022 ولغاية اليوم، 100 قتيل؛ بينهم 12 امرأة. وفي عام 2021 ارتكبت أكثر من 111 جريمة قتل في المجتمع العربي في رقم قياسي غير مسبوق.