الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، فجر اليوم الثلاثاء، ستة مواطنين من محافظة بيت لحم بينهم أربعة أشقاء.

وأفاد مصدر محلي بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأشقاء زكي، ومحمد، وموسى، ويونس يوسف زكي ديرية، وعماد محمد عليان طقاطقة من بلدة بيت فجار جنوب مدينة بيت لحم، إضافة إلى باسل خليل سجدية من مخيم الدهيشة بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

واعتقلت قوات الاحتلال، فتى من مخيم عقبة جبر، جنوب مدينة أريحا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى عبد الرحمن عزات (16 عاما)، بعد أن داهمت منزل ذويه، وفتشته.

واعتقلت قوات الاحتلال، مواطنا من بلدة طمون جنوب شرق طوباس.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عمار محمد علي أحمد بني عودة (35 عاما)، بعد دهم منزله وتفتيشه.

وكالة وفا