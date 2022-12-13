فشل عملية (إسرائيلية) لاعتقال مقاومَين من عرين الأسود

كُشف النقاب، صباح الثلاثاء، عن محاولة (إسرائيلية) فاشلة للوصول لمقاومين فلسطينيين ينسب لهما الاحتلال الوقوف خلف عملية إطلاق النار قرب مستوطنة شافي شمرون قبل أكثر من شهرين ما أدى لمقتل جندي.



وبحسب إذاعة جيش الاحتلال، فإن قوة خاصة تسللت إلى البلدة القديمة في نابلس منذ أكثر من أسبوع وحاولت اعتقال فلسطينيين هما من نشطاء "عرين الأسود".



وأشارت إلى قوات الاحتلال حاصرت منزلا قديما كانا بداخله في البلدة، واستخدمت بعض القذائف في العملية لاستهداف المنزل إلا أنه في لحظات قصيرة تمكن المقاومان من الفرار، وفشلت العملية التي تأتي بعد عدة محاولات للوصول إليهما.



المصدر: القدس