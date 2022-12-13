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بث مباشر مباراة الأرجنتين وكرواتيا بدون تقطيع وإعلانات

بث مباشر مباراة الأرجنتين وكرواتيا بدون تقطيع وإعلانات
بث مباشر مباراة الأرجنتين وكرواتيا بدون تقطيع وإعلانات
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الدوحة - الرسالة نت

بث مباشر مباراة الأرجنتين وكرواتيا بدون تقطيع وإعلانات ينتظر عشاق كرة القدم المواجهة النارية بين منتخب الأرجنتين ضد كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022.

موعد مباراة الأرجنتين وكرواتيا في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022

من المقرر أن تبدأ مباراة الارجنتين وكرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022 اليوم الثلاثاء الموافق 13 -12- 2022.

وتقام مباراة كرواتيا والأرجنتين على أرض ملعب لوسيل، في تمام الـ 9 مساءً بتوقيت القاهرة.

وتبث مباراة الارجنتين ضد كرواتيا في تمام الساعة الـ 8 مساء بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس.

ويوافق موعد مباراة الارجنتين وكرواتيا الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية وقطر والإمارات.

وتبث "الرسالة نت" مباراة الارجنتين وكرواتيا اليوم 13--12-2022 بجودة عالية على موقعها، ولمشاهدة بث الأرجنتين ضد كرواتيا بجودة عالية اضغط هـنـــــــــــا:

 

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القنوات الناقلة لـ مباراة الأرجنتين وكرواتيا في كأس العالم قطر 2022

يتم نقل مباراة الأرجنتين وكرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022 «مونديال قطر»، عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

تعتبر مجموعة قنوت بين سبورت beIN Sports، هي الناقل الرسمي بقنواتها المفتوحة والمشفرة لمباريات كأس العالم 2022، والتى توجد إلى جانب ذلك عدد كبير من القنوات المفتوحة، لنقل مباريات كأس العالم وهي:

IRIB TV 3 HD Iran .

Ictimai TV HD Azerbaijan.

RTSH Albania.

ERT Greece.

SNRT TNT maroc .

TPA Angola-

Match TV Russia .

DAS Erste Germany.

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رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/273511

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