توغل محدود لآليات الاحتلال شرق مدينة غزة

توغل عدد من الآليات العسكرية (الإسرائيلية)، صباح يوم الثلاثاء، مسافة محدودة داخل أراضي المواطنين شرقي مدينة غزة لليوم الثاني على التوالي.

وأفادت مصادر محلية بتوغل سبع جرافات ودبابتين ورافعة داخل أراضي المواطنين في منطقة ملكة شرقي حي الزيتون شرقي غزة، مسافة تقدر بحوالي 50 مترًا، وقيامها بأعمال تجريف.

ولفتت إلى انتشار عدد من الدبابات والجيبات العسكرية داخل السياج الأمني، قبالة الآليات المتوغلة.

في السياق، فتحت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) النيران وقنابل الغاز صوب الأراضي الزراعية شرقي محافظتي رفح والوسطى، بالتزامن مع إطلاق نار محيط مرصد للمقاومة شمالي بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع؛ دون إصابات.

وتشهد المناطق الحدودية شرقي وشمالي قطاع غزة عمليات توغل وإطلاق نار بين الحين والآخر تحت ذرائع أمنية.

وكالة صفا